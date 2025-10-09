Три и тридцать три победы Азербайджана

В Азербайджане завершились III Игры СНГ. В течение 13 дней на различных аренах более 1600 спортсменов из 13 стран выявляли сильнейших в 21 виде спорта. С огромным превосходством победила сборная России, завоевавшая 231 медаль (130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых). На 2-м месте Азербайджан - 184 награды (33-56-95). На 3-й позиции Беларусь - 122 (32-38-52).

Как уже сообщал haqqin.az, нынешние Игры СНГ - лучшие для сборной Азербайджана. 184 медали против 60-ти в Казани-2021 и 62-х в Минске-2023. То есть в три раза больше. Существенная прибавка и по количеству золотых наград: 16 - в Казани, 10 - в Минске, 33 - в Азербайджане. 184 медали на 340 спортсменов, представлявших Азербайджан на Играх-2025. Это означает, что каждый второй в нашей сборной завоевал медаль, а каждый десятый - золото. Но эти результаты нужно оценивать трезво. У азербайджанских спортсменов аж 95 бронзовых медалей. Кто-то действительно завоевал бронзу в упорной борьбе, но были и те, кто, победив лишь одного соперника или не победив никого вовсе, занимал 3-е место. Цена такой медали, прямо скажем, не очень высока. Практически во всех видах спорта азербайджанские спортсмены столкнулись с жесткой конкуренцией в лице сверстников из России. В некоторых дисциплинах, помимо россиян, здорово проявляли себя еще и белорусы, узбеки, казахи. Поэтому каждая золотая медаль, добытая в такой борьбе, дорогого стоит.

У Азербайджана 33 золота. По 6 наград высшей пробы завоевали дзюдоисты, боксеры и каратисты, 5 - борцы, 4 - таэквондисты, по 2 - пловцы и самбисты, по 1 - в прыжках на батуте и в човгане. Всего были выиграны медали в 19 видах спорта. У Азербайджана нет наград лишь в стрельбе из лука и академической гребле. Провальное выступление лучников и гребцов. Особо стоит выделить золотые награды пловцов. Впервые на Играх СНГ Азербайджан победил в плавании. Октай Гусейнов и Сулейман Исмаилзаде оставили позади всех соперников. Успех Исмаилзаде нужно отметить отдельно. В заплыве на 400 метров вольным стилем была очень высокая конкуренция. Сулейман взял золото, оставив двум российским пловцам серебро и бронзу. Главной сенсацией соревнования, бесспорно, стала победа 18-летнего азербайджанского батутиста Магсуда Махсудова. Он сумел обойти победителя двух последних Олимпиад Ивана Литвиновича из Беларуси. И сейчас мы понимаем, что, возможно, именно этот неожиданный успех принес Азербайджану победу над Беларусью в сложнейшей борьбе за 2-е общекомандное место. Ведь в итоге у Азербайджана 33 золота, а у Беларуси - 32.

Были мы близки к победам еще в двух, помимо човгана, игровых видах спорта - футболе и баскетболе 3х3. В футбольном финале Азербайджан - Россия команда Агиля Набиева выигрывала во втором тайме 2:0, но умудрилась пропустить три мяча за несколько минут и отдать золотые медали россиянам. Азербайджанские баскетболистки одолели Россию на предварительной стадии. Победный дальний бросок Лейлы Аллахвердиевой в том матче надолго запомнится любителям баскетбола. Однако повторить подвиг в финале против тех же россиянок не удалось. Тоже серебро. В целом, конечно же, противостояния с россиянами пойдут на пользу нашим спортсменам. Несмотря на отстранение и ограничения на международной арене, российские команды показали, что на фоне стран СНГ равных им нет. Достаточно сказать, что Россия завоевала золотых медалей больше, чем все остальные страны вместе взятые.

Благодаря Играм СНГ регионы Азербайджана приобрели огромный организационный опыт. После Евроигр-2015, Исламиады-2017 и Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2019 нынешние Игры были четвертым мультиспортивным соревнованием, проводившимся в нашей стране. Впервые они были организованы за пределами Баку. Центром была выбрана Гянджа, в которой прошли состязания по шести видам спорта. В первый раз после освобождения от оккупации международные соревнования принимал Ханкенди. Также Игры проводились в Шеки, Мингячевире, Габале, Гейгеле и Евлахе. Специально к Играм были построены три новых спортивных объекта. Теперь в Гяндже есть прекрасный стадион, на котором через несколько месяцев - должен прорасти газон - сможет проводить свои матчи гянджинский «Кяпяз». Отныне в распоряжении гянджинцев имеется и великолепный Дворец спорта - самая большая спортивная арена на Кавказе. Тут в рамках Игр СНГ проходили соревнования по волейболу, плаванию, фехтованию и стрельбе. И уже совсем скоро, в ноябре, здесь пройдет чемпионат Европы по спортивной аэробике. Новый Олимпийский спорткомплекс построен в Евлахе. Тут можно одновременно проводить соревнования по пяти (!) видам спорта. Три новые арены, которые будут служить долгие годы. Это еще три важные победы азербайджанского спорта, помимо 33 завоеванных золотых медалей. Роскошное наследие Игр СНГ!