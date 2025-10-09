USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Алина Кабаева благодарит Азербайджан

06:17 2283

Олимпийская чемпионка-2004 по художественной гимнастике, президент Международной ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева выразила благодарность организаторам III Игр стран СНГ в Азербайджане.

«Поздравляю всех с завершением соревнований по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ в Азербайджане! - написала Кабаева. - Спасибо организаторам за профессионализм и внимательный подход, а также за предоставленную гимнасткам из разных стран возможность выступать за Международную ассоциацию «Небесная грация»! Благодаря этому больше спортсменок смогли продемонстрировать свои способности. 

Поздравляю участниц с успешными выступлениями! Каждое упражнение было запоминающимся. Спасибо всем тренерам, хореографам и специалистам, которые помогли гимнасткам подготовить программы и подойти к турниру в отличной форме!

Благодарю судей за профессионализм и беспристрастность. Ваш вклад в проведение турнира очень важен. 

Вместе мы и дальше продолжим работать над развитием художественной гимнастики, чтобы все больше юных талантов по всему миру получали свой шанс!».

Напомним, на Играх СНГ все девять золотых медалей завоевали россиянки. Две из них на счету гимнастки «Небесной грации» Евы Чевтаевой. Азербайджанские спортсменки выиграли восемь наград - четыре серебра и четыре бронзы.

