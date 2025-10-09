«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились начать реализацию первого этапа его мирного плана урегулирования в секторе Газа, сообщает BBC.
«Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов к прочному, долгосрочному и вечному миру», — написал он в своей соцсети Truth Social.
«Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным», — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что в среду к переговорам по урегулированию в секторе Газа присоединились спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В консультациях также принимали участие премьер-министр Катара и глава разведки Турции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захваченные ХАМАС израильтяне скоро должны вернуться домой. «С божьей помощью мы вернем их всех домой», — говорится в его заявлении. В другом заявлении Нетаньяху пообещал, что созовет израильское правительство для утверждения первой фазы соглашения по Газе. Заседание израильского кабинета, как ожидается, пройдет в четверг.
Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что израильские заложники вернутся 13 октября: «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших».
Посредники на переговорах заявили, что Израиль и ХАМАС также согласились на доступ гуманитарной помощи в Газу.
Представители ХАМАС, в свою очередь, заявили о достижении «соглашения, предусматривающего прекращение войны в Газе», и призвали Трампа заставить Израиль «полностью выполнить обязательства по соглашению и не допустить уклонения от выполнения достигнутых договоренностей». Боевики в рамках первого этапа освободят 20 заложников, остающихся в живых, сообщает AFP со ссылкой на палестинский источник, близкий к переговорам.
Трамп также заявил, что планирует вылететь в Египет уже в эти выходные, а сотрудники его администрации позже уточнили, что это может произойти уже в пятницу. Трамп сказал, что соглашение очень близко, после того как госсекретарь США Марко Рубио наклонился к Трампу, что-то шепнул ему на ухо и передал записку, в которой говорилось, что сделка близка к завершению.
CNN со ссылкой на чиновника Белого дома сообщает, чт о Трамп перед объявлением о договоренности в Truth Social переговорил по телефону со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером. По словам собеседника, разговор продолжался «некоторое время».
The Times of Israel сообщает со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля, что Биньямин Нетаньяху провел телефонный «эмоциональный» разговор с президентом США Дональдом Трампом: «Они провели очень эмоциональную и теплую беседу, поздравив друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников». Нетаньяху поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за его «решительное руководство и предпринятые им действия». Нетаньяху пригласил Трампа выступить в Кнессете, они договорились продолжить тесное сотрудничество.
Трамп после разговора с Нетаньяху в телефонном интервью Axios заявил, что, «вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни». По словам главы Белого дома, Нетаньяху «так счастлив». «Это великое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этой сделки, включая страны, которые были врагами», — подчеркнул Трамп.
Сделка, как предполагается, предусматривает обмен всех живых заложников на палестинских заключенных, при этом Израиль отступает до согласованной линии; обмен, как ожидается, начнется в ближайшие дни.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать условия соглашения, включая освобождение израильских заложников, соблюдение постоянного прекращения огня и немедленное разрешение на доставку гуманитарных грузов в Газу. «Страдания должны прекратиться», — говорится в заявлении Гутерриша.
Высокопоставленный палестинский чиновник сообщил BBC, что перемирие вступит в силу сразу после его одобрения израильским правительством. По его словам, Израиль разрешит 400 грузовикам с гуманитарной помощью въезжать в Газу ежедневно в течение первых пяти дней, а в последующие дни их количество будет постепенно увеличиваться.