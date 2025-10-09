«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и группировка ХАМАС по итогам переговоров в Египте согласились начать реализацию первого этапа его мирного плана урегулирования в секторе Газа, сообщает BBC. «Я с большой гордостью объявляю, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана. Это означает, что ВСЕ заложники будут очень скоро освобождены, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию в качестве первых шагов к прочному, долгосрочному и вечному миру», — написал он в своей соцсети Truth Social. «Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в среду к переговорам по урегулированию в секторе Газа присоединились спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. В консультациях также принимали участие премьер-министр Катара и глава разведки Турции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захваченные ХАМАС израильтяне скоро должны вернуться домой. «С божьей помощью мы вернем их всех домой», — говорится в его заявлении. В другом заявлении Нетаньяху пообещал, что созовет израильское правительство для утверждения первой фазы соглашения по Газе. Заседание израильского кабинета, как ожидается, пройдет в четверг. Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что израильские заложники вернутся 13 октября: «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены. Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших». Посредники на переговорах заявили, что Израиль и ХАМАС также согласились на доступ гуманитарной помощи в Газу.