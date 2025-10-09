Взрыв в жилом доме в Баку

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в частном жилом доме по улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Было установлено, что в кухне частного жилого дома, предположительно, из-за утечки газа, произошел взрыв без последующего возгорания.

В результате взрывной волны дому нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. Ведется расследование соответствующими структурами.