Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Взрыв в жилом доме в Баку

08:37 1943

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в частном жилом доме по улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС. Было установлено, что в кухне частного жилого дома, предположительно, из-за утечки газа, произошел взрыв без последующего возгорания.

В результате взрывной волны дому нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. Ведется расследование соответствующими структурами.

Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 233
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 655
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились подробности
07:17 2745
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 11746
Зашли в тупик
Зашли в тупик главная тема; все еще актуально
8 октября 2025, 14:18 6090
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
06:17 5821
Три и тридцать три победы Азербайджана
Три и тридцать три победы Азербайджана
05:36 2300
Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 3570
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 2987
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 4000
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 4346

