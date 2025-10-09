USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Русских бомбят «Томагавками»

главная тема
Леонид Швец, автор haqqin.az
09:27 2088

Заявление Дональда Трампа, что он «в общем, принял решение» о поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», как и следовало ожидать, наделало много шума и вызвало множество противоречивых комментариев.

В России реакция отличается в диапазоне от «это не изменит ситуацию на фронте» до «Россия будет вынуждена нанести превентивный удар». А Дмитрий Медведев, которого Трамп недавно назвал «тупым человеком, который работает на Путина», написал, что Украина, получив «Томагавки», ударит ими «по Парижу, Берлину и Варшаве», подтвердив тем самым данную ему характеристику.

«Томагавков» в Украине нет и неясно, будут ли, а русских от них уже «бомбит»

Военные эксперты, в свою очередь, бросились взвешивать тактико-технические данные ракеты, подсчитывать их количество и возможности передачи Украине, с учетом того, что запуск «Томагавков» традиционно совершался с установок морского базирования, а недавно созданных платформ для сухопутного запуска «Тайфун» насчитывается единицы.

Окажутся ли американские крылатые ракеты в Украине или нет, остается открытым вопросом, и в этой ситуации акцент смещается на то примечательное обстоятельство, что Дональд Трамп этот вопрос открыл. Трамп, который весной приостанавливал военные поставки и предоставление разведывательной информации Украине.

И это происходит после того, как американский и российский президенты семь раз с момента второй инаугурации Трампа поговорили по телефону, а 15 августа встретились лично. Кстати, примечательно, что Трамп с Путиным созванивались каждый месяц, в июне даже дважды, а вот с августа пока ни разу. Скоро пауза станет двухмесячной, что наилучшим образом иллюстрирует состояние отношений между Белым домом и Кремлем.

Поэтому когда Путин говорит, что поставки Украине американских ракет приведут «к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», он говорит о ситуации до Анкориджа. С тех пор произошли разительные перемены в риторике Трампа, который раньше избегал слово кривое про Путина и Россию сказать, а нынче весьма красноречив. Если кто-то колебался в оценке саммита на Аляске, то теперь-то можно с уверенностью говорить, что кремлевский хозяин ее с треском провалил, продинамив американского президента с «большой сделкой», и нынешние разговоры о «Томагавках» тому яркое свидетельство.

Кстати, примечательно, что Трамп с Путиным созванивались каждый месяц, в июне даже дважды, а вот с августа пока ни разу

Да, это пока разговоры, но уже сами по себе они являются знаком крайнего неудовольствия Трампа и знаменуют его переход от политики пряника к политике кнута, как охарактеризовал нынешнюю ситуацию президент Финляндии Александр Стубб. 

Примечательно, что с ним по-своему согласился замглавы МИД РФ Сергей Рябков, заявивший, что «мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей…  оказался в значительной мере исчерпан». Рябков обвинил в этом европейцев, но все претензии должны быть обращены к его шефу. Никакого импульса в пользу договоренностей после Анкориджа не было, именно там Путин его и похоронил. А российский проект бюджета на 2026 год и выступление Путина на Валдайском форуме только подтвердили, что Кремль намерен продолжать войну. Какие тут претензии к Трампу или к европейцам, которых российский МИД обвиняет в том, что им удалось убедить Белый дом в бесперспективности благих ожиданий от русских?

«Томагавков» в Украине нет и неясно, будут ли, а русских от них уже «бомбит». В известном смысле американские ракеты принялись выполнять свою миссию. Не Трамп, Путин отнял у россиян надежду, что война может в скором времени закончиться.

