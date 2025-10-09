Русских бомбят «Томагавками»

Заявление Дональда Трампа, что он «в общем, принял решение» о поставках Украине крылатых ракет «Томагавк», как и следовало ожидать, наделало много шума и вызвало множество противоречивых комментариев. В России реакция отличается в диапазоне от «это не изменит ситуацию на фронте» до «Россия будет вынуждена нанести превентивный удар». А Дмитрий Медведев, которого Трамп недавно назвал «тупым человеком, который работает на Путина», написал, что Украина, получив «Томагавки», ударит ими «по Парижу, Берлину и Варшаве», подтвердив тем самым данную ему характеристику.

Военные эксперты, в свою очередь, бросились взвешивать тактико-технические данные ракеты, подсчитывать их количество и возможности передачи Украине, с учетом того, что запуск «Томагавков» традиционно совершался с установок морского базирования, а недавно созданных платформ для сухопутного запуска «Тайфун» насчитывается единицы. Окажутся ли американские крылатые ракеты в Украине или нет, остается открытым вопросом, и в этой ситуации акцент смещается на то примечательное обстоятельство, что Дональд Трамп этот вопрос открыл. Трамп, который весной приостанавливал военные поставки и предоставление разведывательной информации Украине. И это происходит после того, как американский и российский президенты семь раз с момента второй инаугурации Трампа поговорили по телефону, а 15 августа встретились лично. Кстати, примечательно, что Трамп с Путиным созванивались каждый месяц, в июне даже дважды, а вот с августа пока ни разу. Скоро пауза станет двухмесячной, что наилучшим образом иллюстрирует состояние отношений между Белым домом и Кремлем. Поэтому когда Путин говорит, что поставки Украине американских ракет приведут «к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», он говорит о ситуации до Анкориджа. С тех пор произошли разительные перемены в риторике Трампа, который раньше избегал слово кривое про Путина и Россию сказать, а нынче весьма красноречив. Если кто-то колебался в оценке саммита на Аляске, то теперь-то можно с уверенностью говорить, что кремлевский хозяин ее с треском провалил, продинамив американского президента с «большой сделкой», и нынешние разговоры о «Томагавках» тому яркое свидетельство.