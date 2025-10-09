USD 1.7000
EUR 1.9748
RUB 2.0643
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Секрет совершенного вкуса

09:50 461

Səba объявляет о обновлении бренда: «От превосходного качества к cовершенному вкусу».

Одна из самых известных марок куриного мяса в Азербайджане, Səba, представляет обновление бренда. Поднимая на новую высоту наследие превосходного качества, сохранявшееся с момента основания, Səba заново выстраивает опыт бренда и продукта благодаря усиленному контролю качества на каждом этапе производства и усовершенствованной холодной логистической цепочке. Эта трансформация превращает новый слоган бренда «Совершенный вкус» в реальность, ведь совершенство не возникает случайно.

Почему «превосходное качество» сегодня превращается в «Совершенный вкус»?

1) Точность от зерна до тарелки

• Подтвержденная, сбалансированная программа кормления; отслеживаемость пищевого профиля и происхождения каждой партии корма;

• Строгое соблюдение протоколов биобезопасности на фермах: здоровая птица, чистое сырье, более стабильный вкус.

2) Процесс, измеряемый на каждом шаге

• Усиленный мониторинг критических точек контроля (CCP) на этапах забоя и переработки; поканальный контроль температуры в режиме реального времени;

• Увеличенная частота микробиологических тестов по партиям; оценка стабильности вкуса сенсорной панелью (вкус/текстура/сочность);

• Кислородные барьерные материалы и улучшенные технологии запайки в упаковке - более длительное сохранение свежести.

3) Свежий продукт каждый день: повышенная дисциплина в «холодной цепочке»

• Перевозка при температуре 0-4 °C, а также GPS и регистраторы температуры в машинах;

• Региональные кросс-док центры и утренняя волнообразная доставка обеспечивают поставку в отдалённые городские точки с использованием компактных изотермических автомобилей;

• На уровне магазина применяется принцип приоритета оборота товаров с ближайшим сроком годности (FEFO) и визуальные протоколы свежести.

Халяль-стандарты: годы доверия с аккредитацией GIMDES

Səba - единственное предприятие в Азербайджане, которое с 2014 года на постоянной основе подтверждает соответствие требованиям GIMDES (Турция) в производстве халяль-курятины и имеет соответствующую сертификацию по всем этапам, от забоя до упаковки. Эта аккредитация официально подтверждает соблюдение процессов, соответствующих шариату. Сертификаты поддерживаются в актуальном состоянии благодаря регулярным проверкам и продлениям.

Конкретные новшества для потребителя

• Более свежий продукт и более длинное «окно пикового вкуса» благодаря защищённой «холодной цепочке» доставки и усовершенствованной упаковке;

• Более прозрачный опыт: отслеживание партий по QR-коду, рекомендации по хранению;

• Лучшая доступность: усиленные ежедневные волны поставок по Баку и регионам, протоколы свежести в магазинах.

Исполнительный директор Абид Алиев так прокомментировал обновление бренда: «На протяжении многих лет наши потребители доверяют неизменно высокому качеству Səba. Сегодня мы ещё больше укрепляем это наследие: совершенствуем процессы, ужесточая измеримые стандарты качества, усиливаем “холодную цепочку” поставок и ежедневно доставляем потребителям обещанный нами «Совершенный вкус».

Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 239
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 657
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились подробности
07:17 2748
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 11750
Зашли в тупик
Зашли в тупик главная тема; все еще актуально
8 октября 2025, 14:18 6090
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
06:17 5824
Три и тридцать три победы Азербайджана
Три и тридцать три победы Азербайджана
05:36 2301
Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 3571
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 2987
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 4001
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 4346

ЭТО ВАЖНО

Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 239
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 657
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились подробности
07:17 2748
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 11750
Зашли в тупик
Зашли в тупик главная тема; все еще актуально
8 октября 2025, 14:18 6090
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
06:17 5824
Три и тридцать три победы Азербайджана
Три и тридцать три победы Азербайджана
05:36 2301
Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49 3571
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20 2987
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28 4001
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже фото, обновлено
8 октября 2025, 20:53 4346
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться