Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России

В ночь на 9 октября украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область России. В результате падения обломков сбитых дронов в Котовском районе вспыхнуло несколько пожаров на территории объектов топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», — отметил он, не уточнив, какие предприятия пострадали в ходе атаки.

Местные жители в пабликах сообщают о возгорании на Коробковском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), который принадлежит компании «Лукойл» и является крупнейшим переработчиком природного газа в Южном федеральном округе России.

Это подтверждают данные системы мониторинга пожаров NASA. Также, согласно спутниковым снимкам, в Волгоградской области загорелась нефтеперекачивающая станция (НПС) «Ефимовка», которая относится к инфраструктуре АО «Транснефть—Приволга».

В аэропорту Волгограда этой ночью вводили ограничения на полеты, в настоящее время они сняты, сообщила Росавиация.

Средства ПВО минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. «Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Волгоградской области, по три БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и по одному — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей», — сообщили в ведомстве.