Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Атака на Одессу: горят дома, АЗС, есть пострадавшие

В Одесской области Украины в результате российской атаки беспилотниками произошли масштабные пожары, в результате которых предварительно пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки загорелись два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция.

«Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами», - информирует ведомство в Телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки без электричества остались более 30 тыс. абонентов, рассказал в телеграме глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Российские власти атаку пока не комментировали.

Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15
10:15
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04
10:04
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились
«Великий день»: Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС договорились
07:17
07:17
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились
8 октября 2025, 15:30
8 октября 2025, 15:30
Зашли в тупик
Зашли в тупик
8 октября 2025, 14:18
8 октября 2025, 14:18
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
Алина Кабаева благодарит Азербайджан
06:17
06:17
Три и тридцать три победы Азербайджана
Три и тридцать три победы Азербайджана
05:36
05:36
Русские готовят новое наступление в Украине
Русские готовят новое наступление в Украине
00:49
00:49
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
Турецкая разведка задержала сообщника информатора «Моссада»
8 октября 2025, 23:20
8 октября 2025, 23:20
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
Сверхсекретный самолет-разведчик США заметили вблизи России
8 октября 2025, 21:28
8 октября 2025, 21:28
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
Церемония закрытия Игр СНГ в Гяндже
8 октября 2025, 20:53
8 октября 2025, 20:53

