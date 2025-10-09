Атака на Одессу: горят дома, АЗС, есть пострадавшие

В Одесской области Украины в результате российской атаки беспилотниками произошли масштабные пожары, в результате которых предварительно пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки загорелись два жилых дома, административное здание и автозаправочная станция.

«Также возник масштабный пожар на территории объекта портовой инфраструктуры - горели контейнеры с растительным маслом, транспортными средствами и древесными топливными пеллетами», - информирует ведомство в Телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки без электричества остались более 30 тыс. абонентов, рассказал в телеграме глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Российские власти атаку пока не комментировали.