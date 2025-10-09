Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично

Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма - президенты смогут обсудить все накопившиеся проблемы в отношениях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», - сказал Песков.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», - уточнил представитель Кремля.

Путин и Алиев договорились о встрече во время позитивного и конструктивного телефонного разговора 7 октября, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе состоится в четверг, 9 октября. На вопрос касательно повестки представитель Кремля ответил: «Двусторонние отношения прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений».