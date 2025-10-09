USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Задержки поездов в бакинском метро

10:31 1204

В бакинском метро утром в четверг, 9 октября, наблюдались задержки в движении поездов, сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, на станции метро «Эльмляр Академиясы» двери одного из вагонов заклинило. В связи с этим машинист осмотрел поезд. Несмотря на то что никаких проблем с дверями обнаружено не было, после повторного осмотра в соответствии с требованиями инструкции машинист проверил двери во время движения поезда, предварительно выгрузив пассажиров. Так как двери поезда работали нормально, со станции «Низами» поезд продолжил движение уже с пассажирами.

В связи с инцидентом на линии возникли небольшие задержки поездов. Поскольку зеленая и красная линии метро пересекаются, помехи повлияли на движение поездов по обеим линиям, однако они были устранены в короткие сроки.

ЭТО ВАЖНО

