Венгрия тихо сдалась

Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который планируется ввести с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По информации портала, ранее Будапешт пытался добиться исключения из предлагаемого запрета, чтобы сохранить возможность поставок российского СПГ. Однако, как утверждают источники, на недавней встрече послов стран ЕС венгерский представитель не выразил возражений против инициативы.

Утверждается, что основные разногласия по новому санкционному пакету сохраняются со стороны Словакии и Австрии. По данным EUObserver, Братислава может изменить свою позицию либо к заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД 20 октября, либо к саммиту Евросоюза 23 октября. Австрия же по-прежнему настаивает на особом механизме, который позволил бы разморозить около €2 млрд российских активов для их последующей передачи Raiffeisen Bank. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны Германии и еще десяти государств ЕС, что, по мнению источников, ставит под угрозу согласование всего 19-го пакета санкций.

Вопрос о полном запрете на закупки российских углеводородов, а также о введении 19-го пакета санкций против России будет рассмотрен министрами иностранных дел стран ЕС 20 октября. Для утверждения санкционного пакета требуется единогласие всех государств сообщества, в то время как решение о запрете на импорт нефти и газа принимается квалифицированным большинством – 55% стран, представляющих не менее 60% населения ЕС. Венгрия и Словакия ранее неоднократно предупреждали, что могут заблокировать принятие нового пакета, если им не будет предоставлено право продолжить закупки российского топлива после 2028 года.