USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Венгрия тихо сдалась

10:37 2105

Венгрия отказалась от внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который планируется ввести с января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники.

По информации портала, ранее Будапешт пытался добиться исключения из предлагаемого запрета, чтобы сохранить возможность поставок российского СПГ. Однако, как утверждают источники, на недавней встрече послов стран ЕС венгерский представитель не выразил возражений против инициативы.

Утверждается, что основные разногласия по новому санкционному пакету сохраняются со стороны Словакии и Австрии. По данным EUObserver, Братислава может изменить свою позицию либо к заседанию Совета ЕС на уровне глав МИД 20 октября, либо к саммиту Евросоюза 23 октября. Австрия же по-прежнему настаивает на особом механизме, который позволил бы разморозить около €2 млрд российских активов для их последующей передачи Raiffeisen Bank. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны Германии и еще десяти государств ЕС, что, по мнению источников, ставит под угрозу согласование всего 19-го пакета санкций.

Вопрос о полном запрете на закупки российских углеводородов, а также о введении 19-го пакета санкций против России будет рассмотрен министрами иностранных дел стран ЕС 20 октября. Для утверждения санкционного пакета требуется единогласие всех государств сообщества, в то время как решение о запрете на импорт нефти и газа принимается квалифицированным большинством – 55% стран, представляющих не менее 60% населения ЕС. Венгрия и Словакия ранее неоднократно предупреждали, что могут заблокировать принятие нового пакета, если им не будет предоставлено право продолжить закупки российского топлива после 2028 года.

Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
12:35 40
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 858
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 2017
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 11929
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 5450
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10576
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом фото
11:01 2012
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС подробности; обновлено 10:35
10:35 4398
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 2004
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 2873
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 12320

ЭТО ВАЖНО

Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
12:35 40
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 858
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 2017
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 11929
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 5450
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10576
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом фото
11:01 2012
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС подробности; обновлено 10:35
10:35 4398
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 2004
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 2873
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 12320
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться