Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях

9 октября во Дворце Гюлистан в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам проходит международная конференция на тему «Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц». Мероприятие организовано Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

«По предоставленной мне информации, на высоте, которая ранее являлась боевой позицией, обнаружено очередное массовое захоронение. Идентифицированы останки как минимум десяти азербайджанских военнослужащих. Завтра участники конференции посетят эту территорию», — сообщил глава комиссии.

После освобождения азербайджанских территорий от оккупации было эксгумировано около 800 останков, предположительно принадлежащих лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

«В ходе систематических раскопок на освобожденных территориях обнаружено 29 массовых захоронений. При участии представителей следственных органов эксгумированы останки 218 человек», — отметил глава СГБ, добавив, что помимо плановых поисковых мероприятий, значительное количество останков было найдено в процессе восстановления освобожденных районов. «В ходе масштабных строительных и восстановительных работ были обнаружены останки 342 человек», — уточнил он.

Кроме того, 210 останков были эксгумированы из неопознанных могил военнослужащих, павших в Первой Карабахской войне. Эти захоронения были найдены на 31 кладбище в 20 городах и районах страны.

По результатам судебно-молекулярно-генетической экспертизы обнаруженных останков была установлена личность 187 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Их личности были обнародованы, останки переданы семьям и захоронены в соответствии с требованиями законодательства и национально-религиозными традициями.

Сегодня, по словам Нагиева, общественности будут представлены имена еще 14 шехидов, личности которых удалось установить. После завершения необходимых расследований и юридических процедур будет обнародована информация о 50 пропавших без вести военнослужащих.

Председатель Государственной комиссии подчеркнул, что за короткий период была проведена большая работа по поиску, раскопкам и эксгумации останков на территориях, освобожденных от оккупации. Однако чрезмерное загрязнение этих земель минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также разрушение инфраструктуры, населенных пунктов, кладбищ и могил создает серьезные препятствия для проведения раскопок. «Даже очевидцы, предоставляющие Государственной комиссии сведения о местах захоронений, зачастую не могут точно указать их местоположение, когда их привозят на территорию», — отметил Нагиев.

Он подчеркнул, что несмотря на все сложности, в 2025 году Государственная комиссия совместно со специалистами профильных структур трижды проводила поисковые работы в одном из самых труднодоступных районов — горном массиве Муровдаг в Кельбаджарском районе, где рельеф и погодные условия крайне сложны.

«Если в предыдущие годы в направлении Кельбаджара также проводились поисково-раскопочные работы, то в 2025 году этот процесс уже осуществлялся системно — с применением дрон-технологий, что позволило достичь положительных результатов. В настоящее время группа специалистов продолжает поиски в Агдеринском районе. По полученной информации, на бывшей линии боевых позиций выявлено очередное массовое захоронение, где, по предварительным данным, находятся останки более десяти азербайджанских военнослужащих. Согласно программе конференции, завтра участники форума посетят данную территорию», — сообщил глава СГБ.

