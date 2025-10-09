Брюссель рисует тонкие красные линии

Бельгия потребовала от стран Европейского союза юридических гарантий и механизма распределения рисков в рамках плана использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на сумму €140 млрд. Таким образом, Брюссель обозначил свои красные линии. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что основной объем замороженных российских активов размещен в бельгийском клиринговом центре Euroclear. По словам премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, предложенная Еврокомиссией схема фактически представляет собой форму конфискации, несмотря на заверения о том, что кредит Украине не предусматривает изъятие государственных активов России.

«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле чрезвычайно узкое. Если эти активы останутся обездвиженными в течение длительного периода времени, такая договоренность может рассматриваться как квазиконфискация», – пояснил де Вевер.

Премьер-министр Бельгии также указал, что предлагаемая Еврокомиссией схема противоречит двусторонним инвестиционным соглашениям Бельгии и Люксембурга с Россией, отмечает Politico.

В этом контексте он обозначил три принципиальные условия, на которых настаивает Брюссель:

отказ от поддержки любых решений, которые могут быть восприняты как конфискация;

наличие юридически обязывающих и практически исполнимых гарантий по разделению рисков с другими странами ЕС;

соглашение о немедленном возврате средств в случае, если депозитарий Euroclear будет обязан оперативно вернуть активы России, например, после подписания мирного договора.

По оценке Минфина России, в 2022 году сумма замороженных активов составила около $300 млрд. Значительная часть этих средств – порядка €170 млрд – размещена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Инициатором идеи предоставить Украине так называемый «репарационный» кредит стал канцлер Германии Фридрих Мерц, который в сентябрьской статье для Financial Times предложил направить €140 млрд из российских активов на нужды украинских вооруженных сил. В Евросоюзе рассчитывают согласовать параметры кредита к декабрю, а первые выплаты планируются на второй квартал 2026 года.

Брюссель опасается, что использование замороженных российских средств может создать опасный прецедент — не только для Бельгии, но и для всей Европы. На этом фоне давление на Бельгию усиливается: по информации FT, Евросоюз настаивает на том, чтобы Брюссель согласился разрешить использование активов.