Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Будет ли НАТО сбивать российские самолеты?

Союзники Украины по НАТО обсуждают более решительную реакцию на провокации России, а именно развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов, чтобы позволить им открывать огонь по российским самолетам. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на представителей НАТО.

Чиновники, которые были проинформированы о переговорах, говорят, что цель таких обсуждений - повышение для Москвы стоимости ее «гибридной войны» и определение четких контрмер после ряда нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

«Предложения включают вооружение беспилотников наблюдения, используемых для сбора разведданных о военной деятельности России, снижение требований к пилотам, которые патрулируют восточную границу, чтобы обезвреживать российские угрозы. Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно в более отдаленных и не охраняемых частях границы», - сказали в FT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО должна открывать огонь по российским самолетам, которые нарушают территорию союзников. Такое заявление прозвучало после инцидента в воздушном пространстве Польши, а также когда российские дроны вторглись на территорию Румынии, а истребители МиГ пересекли воздушное пространство Эстонии.

Некоторые столицы настаивают на более агрессивной позиции НАТО, отметил один из чиновников. В то же время другие члены альянса советуют придерживаться более консервативной реакции из-за рисков прямой конфронтации с такой ядерной державой, как Россия.

«Ведутся активные дискуссии по этим вопросам, как лучше и эффективнее реагировать на действия России», - отметил один из дипломатов НАТО, который предупредил, что переговоры все еще находятся на начальной стадии.

