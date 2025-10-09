В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) провели очередные оперативные мероприятия по предотвращению незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Ханкендинского городского отделения полиции установили, что житель Бардинского района Азер Гахраманов, 1973 года рождения, пытался провезти огнестрельное оружие и боеприпасы через контрольно-пропускной пункт в Ханкенди.
Во время досмотра транспортного средства на пропускном пункте, где Гахраманов находился в автомобиле марки Mercedes в качестве пассажира, были обнаружены и изъяты один автомат Калашникова и 30 патронов. Он спрятал боеприпасы в различных частях одежды, чтобы скрыть их от полицейских.
В ходе расследования установлено, что Гахраманов получил оружие и боеприпасы от своего тестя Назима Гасанова и шурина Мурада Гасанова, которые работают в одном из ресторанов в Ханкенди.
При последующих мероприятиях, проведенных в ресторане, были изъяты еще один автомат Калашникова, два пистолета Макарова и 30 патронов. Н.Гасанов и М.Гасанов признались, что оружие и боеприпасы они хранили с целью продажи.
В Габалинском районе был задержан Заур Расулов, которому Гахраманов и М.Гасанов ранее продали оружие. В его доме и на прилегающей территории были обнаружены и изъяты один пистолет CZ и 13 патронов.
Кроме того, в доме Гахраманова в Барде был найден один пневматический пистолет.
По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.