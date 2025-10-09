В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) провели очередные оперативные мероприятия по предотвращению незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники Ханкендинского городского отделения полиции установили, что житель Бардинского района Азер Гахраманов, 1973 года рождения, пытался провезти огнестрельное оружие и боеприпасы через контрольно-пропускной пункт в Ханкенди.

Во время досмотра транспортного средства на пропускном пункте, где Гахраманов находился в автомобиле марки Mercedes в качестве пассажира, были обнаружены и изъяты один автомат Калашникова и 30 патронов. Он спрятал боеприпасы в различных частях одежды, чтобы скрыть их от полицейских.

В ходе расследования установлено, что Гахраманов получил оружие и боеприпасы от своего тестя Назима Гасанова и шурина Мурада Гасанова, которые работают в одном из ресторанов в Ханкенди.