Путин уповает на истощение

Президент России Владимир Путин сохраняет приверженность концепции победы в войне на истощение, согласно которой Россия способна выдержать противостояние с Украиной и Западом. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что российский лидер искренне уверен в победе своей страны и рассчитывает на полное поражение Украины. Стратегия Путина, направленная на достижение этой цели, а также на противостояние с Западом, базируется на концепции войны на истощение с ее особенными правилами. Эксперты отмечают, что подобный тип конфликта – эта борьба на выживание с учетом способности долго сохранять ресурсы, экономический потенциал и моральный дух.

Эксперты ISW отмечают, что российский лидер признал масштабную кампанию Украины по ударам по нефтеперерабатывающим заводам на фоне дефицита топлива и роста цен на оккупированных территориях.

Последним заметным шагом на пути к мирному урегулированию стала встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков накануне заявил, что инициатива, возникшая во время этой встречи, значительно ослабла якобы из-за действий европейских стран.