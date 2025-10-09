Американские военные останутся в Румынии

«Мы вместе договорились, что очень важно, чтобы это присутствие продолжалось, - сказала она, - и его роль [важна] не только для Румынии, но и для региона, по сути. Присутствие США в формате НАТО в Румынии имеет также обескураживающий эффект в отношении потенциальных вторжений, имеет и эффект стабилизации в регионе в отношении наших соседей, которые еще не являются членами ЕС или НАТО. В части обороны мы обсудили и производство вооружений, и текущие инвестиции, а также возможности будущих инвестиций в Румынии».

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою и госсекретарь США Марко Рубио договорились в ходе политико-дипломатических консультаций в Вашингтоне о том, что присутствие американских военных на территории Румынии сохранится. Об этом глава МИД Румынии сообщила в интервью телеканалу Antena 3 CNN.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. По ее данным, речь идет о половине группировки в 20 тыс. человек, которые были направлены предыдущей администрацией США в 2022 году в страны, граничащие с Украиной. В Румынии, по данным министерства национальной обороны, дислоцированы 1,7 тыс. военнослужащих США, в основном на авиабазе Михаил Когэлничану, а также базах Девеселу и Кымпия-Турзий.

Отвечая на вопрос о том, будет ли увеличено присутствие американских войск в Румынии, Оана Цою сказала, что американцы «уже приняли это решение, о котором президент Никушор Дан сообщил парламенту».

Президент Румынии Никушор Дан ранее направил в парламент страны письмо, в котором информировал, что одобрил размещение на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану самолетов-заправщиков, контингента США и средств его защиты, а также самолетов ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), предназначенных для сбора разведданных и ведения наблюдения. «На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке <...> США в целях защиты своих возможностей и интересов приняли решение об увеличении численности своих сил в регионе», - указывалось в документе.

Отметим, что глава МИД Румынии Оана Цою 8-9 октября находится в США с официальным визитом.