Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?

Накануне на 10007-м заседании Совета Безопасности ООН на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», с докладом выступил Рамиз Алекперов - заместитель специального координатора ООН в Бюро по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке (UNSCO). В начале выступления, посвященного обзору событий с 18 июня по 19 сентября 2025 года, Рамиз Алекперов напомнил, что резолюция Совета Безопасности ООН за номером 2334 требует немедленного прекращения Израилем строительства поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.

Но, несмотря на это требование, Израиль продолжил данную деятельность. В отчетном периоде израильские плановые органы инициировали или утвердили строительство порядка 20 810 жилых единиц. В зоне C было инициировано около 5 430 и утверждено около 10 600 жилых единиц. В Восточном Иерусалиме начато строительство еще примерно 4 780 объектов. 11 августа в поселениях Маале-Адумим и Ариэль были объявлены тендеры на строительство около 4 030 единиц, 20 августа Высший плановый комитет продвинул план строительства более 3 400 единиц в районе E1, 2 июля 15 израильских министров и спикер Кнессета подписали петицию с призывом к аннексии Западного берега, а 23 июля Кнессет принял резолюцию, призывающую распространить суверенитет Израиля на все поселения. Рамиз Алекперов подтвердил, что израильские власти, ссылаясь на отсутствие разрешений на строительство, получить которые палестинцы практически не могут, продолжили политику сноса палестинских объектов. За отчетный период было снесено или конфисковано 455 объектов, в том числе 30, построенных на средства доноров. В результате 420 человек, включая 175 детей и 118 женщин, были перемещены. Также продолжаются выселения из домов в Восточном Иерусалиме. Отдельно Алекперов отметил, что подобные действия Израиля ведут к фактическому разрушению территориальной целостности будущего Палестинского государства. Представитель ООН обратил внимание на постоянные нарушения резолюции 2334 в части предотвращения насилия. Военные удары Израиля по Газе продолжаются, страдают школы, больницы, жилые дома и палатки для перемещенных лиц. В результате массовые жертвы среди палестинцев, внутреннее перемещение граждан и разрушение гражданской инфраструктуры.

Одновременно докладчик, ссылаясь на данные израильских источников, сообщил о 37 погибших военнослужащих Армии обороны Израиля, рассказав, что 48 израильских заложников по-прежнему удерживаются организацией ХАМАС, тела пяти были найдены, а еще 25, предположительно, мертвы. Кроме того, была констатирована гибель тридцати сотрудников ООН. Как подчеркнул Рамиз Алекперов, обозревая период с 18 июня по 19 сентября 2025 года, ХАМАС и другие палестинские группировки продолжили эпизодические ракетные обстрелы Израиля, а также публиковали видеозаписи с истощенными израильскими заложниками. Докладчик отметил, что 8 августа Израиль заявил о намерении взять под контроль город Газу. С конца августа ЦАХАЛ начал массированные бомбардировки жилых районов, что вызвало массовое перемещение населения. 27 августа израильские силы призвали жителей покинуть южную часть Газы и начали наземную операцию, сопровождавшуюся разрушениями жилых кварталов. Одновременно усилилось насилие на Западном берегу. В отчетный период там были убиты 46 палестинцев, среди них 12 детей и одна женщина. Ранены около 890 человек, в том числе 152 ребенка. 230 человек пострадали от нападений израильских поселенцев или связанных с ними гражданских. В свою очередь, израильские источники сообщили о 7 погибших израильтянах и 62 раненых, включая одного ребенка и сотрудника службы безопасности. Среди зафиксированных инцидентов насилия со стороны палестинцев — стрельба, нападения с применением холодного оружия и наезды с использованием автотранспорта. В связи с чем, как подчеркнул Рамиз Алекперов, израильские силы провели не менее 2500 операций по задержанию и обыскам на Западном берегу. Число палестинцев в административном задержании превысило 2660 человек, имеются многочисленные сообщения о жестоком обращении.

Спикер отметил, что атаки со стороны поселенцев нередко происходят при попустительстве или даже участии израильских сил. 25 июня в деревне Кафр-Малик трое палестинцев были убиты в ходе нападения поселенцев. 2 августа в Аккабе был убит 24-летний палестинец и ранены восемь человек. В свою очередь, и палестинцы также совершали нападения. 8 сентября двое нападавших открыли огонь на перекрестке Рамот, убив шестерых и ранив 21 израильтянина. Оба нападавших были уничтожены на месте. Рамиз Алекперов осудил провокационную риторику с обеих сторон, подчеркнув, что ХАМАС открыто называл «героическими» нападения на гражданские лица, в том числе атаку 8 сентября и нападение на мосту Аль-Карама 18 сентября, а в израильском политическом дискурсе также звучат призывы к аннексии территорий, расширению военных операций, восстановлению поселений и прекращению гуманитарной помощи вплоть до освобождения заложников. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что палестинского государства к западу от реки Иордан не будет, а некоторые представители властей Израиля открыто нарушают статус-кво в святых местах Иерусалима. Коснувшись темы международной реакции на события в секторе Газа, докладчик отметил, что 2 сентября о намерении ввести санкции в отношении Израиля объявила Бельгия. Санкции включают запрет на импорт товаров из поселений, пересмотр госзакупок и ограничение консульской помощи гражданам Бельгии, проживающим в поселениях. Алекперов заявил, что Азербайджанская Республика поддерживает международные усилия, в том числе декларацию, которую приняла конференция в Нью-Йорке, проходившая с 28 по 30 июля, и одобренную в сентябре Генеральной Ассамблеей ООН. В завершении доклада Рамиз Алекперов привел выводы генерального секретаря ООН, в соответствии с которыми расширение израильских поселений и форпостов на западном берегу реки Иордан приобрело ускоренный характер. Еще один вывод коснулся действий Кнессета по аннексии и разрушению целостности палестинской территории, особенно в случае реализации плана E1, что признано грубым нарушением международного права. Докладчиком было заявлено, что Израиль должен прекратить незаконную деятельность и эвакуировать поселенцев в соответствии с решением Международного суда ООН от 19 июля 2024 года.

Отметив, что палестинцы сталкиваются с ограничениями передвижения, разрушением экономики и недоступностью медицинской и образовательной инфраструктуры, Алекперов обратил внимание на практику сноса гуманитарных объектов, построенных при поддержке международных организаций, что приводит к насильственному перемещению населения, и призвал Израиль немедленно прекратить такие действия. Докладчик осудил атаку 7 октября 2023 года, совершенную ХАМАС и другими группировками, а также потребовал немедленного и безусловного освобождения всех заложников. «Особую тревогу вызывают видеозаписи с участием израильских заложников, - подчеркнул Рамиз Алекперов. - Мы призываем обеспечить гуманное обращение с заложниками и допуск к ним Международного комитета Красного Креста». Спикер подчеркнул, что продолжение военных операций Израиля в Газе привело к беспрецедентному уровню жертв среди гражданских, особенно женщин и детей. И заявил, что практика коллективных наказаний, насильственных перемещений и этнических чисток абсолютно недопустима и противоречит международному праву. Докладчик призвал обе стороны строго соблюдать нормы международного гуманитарного права, в том числе принципы соразмерности, различия и предосторожности, настаивая на постоянном прекращении огня, освобождении заложников и обеспечении беспрепятственного гуманитарного доступа. Была также выражена поддержка делу, рассматриваемому Международным судом ООН по вопросу применения Конвенции о предупреждении преступлений геноцидального характера. Как отметил Алекперов, суд уже вынес временные постановления, обязательные к исполнению. Докладчик осудил насилие на Западном берегу, потребовал от Израиля защитить палестинское население от нападений, особенно со стороны поселенцев, призвал прекратить практику запугиваний и насильственных перемещений, а также обеспечить право возвращения палестинцев в свои дома. Особое внимание докладчик уделил теме пропаганды насилия и резко ухудшившейся гуманитарной ситуации в Газе, где был зафиксирован беспрецедентный для Ближнего Востока голод. По словам спикера, более полумиллиона жителей сектора Газа столкнулись с крайней нехваткой продовольствия, а к концу сентября зона голода могла охватить уже Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. Министерство здравоохранения Газы сообщает в этой связи о 400 умерших от недоедания, включая 147 детей. Израильские приказы об эвакуации и расширение милитаризованных зон вытеснили население с примерно 14 процентов территории Газы. С 14 августа зафиксировано свыше 380 тысяч новых случаев перемещения.