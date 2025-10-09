Кремль хочет запугать Трампа плутонием

Кремль активизировал попытки использовать старые американо-российские договоры о контроле над вооружениями, чтобы добиться от США уступок в вопросе войны в Украине. Так полагают эксперты Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, решение Москвы о выходе из Соглашения об утилизации плутония (PMDA), вероятно, направлено на то, чтобы воспрепятствовать возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk Украине, и вписывается в более широкую стратегию рефлексивного контроля.

В последние недели в СМИ активно обсуждается возможность поставки этих ракет Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что официальный запрос на поставки был направлен Вашингтону, однако воздержался от комментариев относительно конкретных видов вооружений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей стороны заявил, что вопрос передачи Tomahawk действительно рассматривается, но окончательное решение будет принимать президент Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что возможное применение Tomahawk против российских объектов станет «новым этапом эскалации» в отношениях с США. При этом он признал, что такие удары могут нанести России серьезный урон.

7 октября Трамп заявил, что фактически принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk.