Украина готовится к ядерной угрозе

В столице Украины Киеве развернуто строительство противорадиационных укрытий. Об этом рассказал глава Оболонской районной государственной администрации города Кирилл Фесик, его слова приводит Telegraf.

Первые две конструкции такого типа уже построены на Оболони, добавил он.

По словам украинского чиновника, это не временные, а капитальные объекты, которые рассчитаны на длительное пребывание людей. Стоимость каждого такого укрытия оценивается в 3-5 млн гривен ($72 тыс. — $120 тыс.).

Параллельно с этим в Украине появятся мобильные небольшие укрытия. Конструкции будут устанавливать в районах, где нет подземных укрытий. Находиться там смогут от 25 до 50 человек одновременно, сказал Кирилл Фесик.

В июне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на III Международном саммите городов и регионов заявлял, что в стране построено уже более 61 тыс. объектов гражданской защиты, однако этого недостаточно. По его словам, это количество укрытий может защитить только половину населения страны.

В 2023-м Клименко отмечал, что из более чем 4,8 тыс. проверенных бомбоубежищ в Украине 252 оказались закрыты, еще 893 — непригодны для использования.