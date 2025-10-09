Эрдоган благодарит Трампа

Турция будет внимательно следить за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя достижение соответствующих договоренностей между представителями Израиля и движения ХАМАС.

«Выражаю большую удовлетворенность в связи с тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем с участием Турции привели к заключению соглашения о прекращении огня в Газе. Выражаю особую благодарность президенту США Дональду Трампу, проявившему необходимую политическую волю для поощрения израильского правительства к прекращению огня, а также братским Катару и Египту, оказавшим значительную поддержку в достижении соглашения. Турция будет внимательно следить за реализацией соглашения и продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - сказал Эрдоган, его заявление распространил департамент коммуникаций президента Турции.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит усилия по урегулированию палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.