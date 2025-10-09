USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Эрдоган благодарит Трампа

11:37 750

Турция будет внимательно следить за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя достижение соответствующих договоренностей между представителями Израиля и движения ХАМАС.

«Выражаю большую удовлетворенность в связи с тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем с участием Турции привели к заключению соглашения о прекращении огня в Газе. Выражаю особую благодарность президенту США Дональду Трампу, проявившему необходимую политическую волю для поощрения израильского правительства к прекращению огня, а также братским Катару и Египту, оказавшим значительную поддержку в достижении соглашения. Турция будет внимательно следить за реализацией соглашения и продолжит вносить свой вклад в этот процесс», - сказал Эрдоган, его заявление распространил департамент коммуникаций президента Турции.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит усилия по урегулированию палестинской проблемы на основе создания независимого Государства Палестина в границах 1967 года.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа.

Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России
12:35 67
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 882
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 2037
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 11936
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 5481
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10579
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом
В Ханкенди задержали Гахраманова с автоматом фото
11:01 2025
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС
«Великий день»: детали сделки Израиля и ХАМАС подробности; обновлено 10:35
10:35 4404
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
Кремль перед встречей Алиева и Путина: Настроены оптимистично
10:15 2013
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
Удар по крупнейшему газоперерабатывающему заводу России
10:04 2886
Аэропорты остановились
Аэропорты остановились горячая тема, все еще актуально
8 октября 2025, 15:30 12322

