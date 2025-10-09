Впервые четыре азербайджанских вуза в рейтинге Times Higher Education

USD 1.7000
Впервые в истории Азербайджана четыре азербайджанских университета вошли в «Рейтинг лучших университетов мира» (World University Rankings 2026), опубликованный международным рейтинговым агентством Times Higher Education (THE).

В прошлом году в этот список вошли только два университета из Азербайджана, в 2020 году они вообще не были представлены в мировом рейтинге THE.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, два университета укрепили свои позиции по сравнению с прошлым годом, два других впервые вошли в вышеупомянутый глобальный рейтинг.

Азербайджанский государственный экономический университет, впервые вошедший в этот рейтинг, вошел в ТОП-1000. Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, входящие в диапазон 1501+, укрепили свои позиции в соответствующем интервале по сравнению с прошлым годом. Впервые вошедший в данный рейтинг Азербайджанский технический университет также входит в диапазон 1501+.

Среди стран Центральной Азии Азербайджан занимает 2-е место по количеству вузов, включенных в данный рейтинг. В регионе Южного Кавказа Азербайджан лидирует по данному показателю.

Показатели азербайджанских вузов улучшились в среднем на +4 балла по всем критериям указанного глобального рейтинга.

