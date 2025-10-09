Россия удвоила скидки для Индии

Россия значительно увеличила скидки на нефть марки Urals для Индии – в ноябре дисконт составит до $2,5 за баррель, что делает российское сырье более привлекательным для индийских НПЗ по сравнению с нефтью Brent. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Для сравнения: в июле и августе скидка находилась на уровне около $1 за баррель – тогда Россия сократила экспорт, отдав приоритет внутреннему рынку, отмечает агентство.

По информации Bloomberg, в ближайшие месяцы индийские НПЗ нарастят закупки российской нефти на фоне затянувшихся переговоров с Вашингтоном, а также растущих объемов поставок и более выгодных цен. По оценке аналитической компании Kpler Ltd, в октябре импорт российской нефти в Индию может составить в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки (б/с) – примерно на 6% больше, чем в сентябре, но немного ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В августе США ввели 50-процентную пошлину на ряд индийских товаров, пытаясь оказать давление на Нью-Дели и добиться сокращения закупок российской нефти. При этом аналогичные меры не затронули Китай, который также активно импортирует российское сырье. Индия, в свою очередь, заявила, что ее торговая политика основывается исключительно на ценовых соображениях, одновременно выразив заинтересованность в расширении импорта американских энергоносителей, напоминает Bloomberg.

Тем не менее агентство подчеркивает, что пока неясно, продолжат ли индийские переработчики в прежнем объеме закупать российскую нефть с учетом текущих переговоров с США. В сентябре власти Индии назвали диалог с Вашингтоном «конструктивным», несмотря на сохраняющееся давление.

Параллельно государственные индийские НПЗ начали консультации с поставщиками из стран Ближнего Востока и Африки о возможных долгосрочных контрактах на 2026 год. По данным источников, Нью-Дели заинтересован в гибких соглашениях, допускающих изменение объемов поставок или перепродажу нефти в случае, если торговые условия с Россией окажутся более выгодными.