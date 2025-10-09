USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Зеленский может выдвинуть Трампа на Нобелевку

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если глава Белого дома обеспечит прекращение огня в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 9 октября.

Президент Украины отметил, что российский президент Владимир Путин «боится прекращения огня, потому что из прекращения огня выйти снова в войну ему сложно».

«С полномасштабной войны уйти на прекращение огня, и начать потом снова полномасштабную войну – это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку», – сказал Зеленский.

По его словам, по этим причинам так сложно американцам заставить президента РФ Владимира Путина перейти к реальным переговорам, и поэтому «пока он выбирает войну». Однако это возможно прекратится, если усиливать давление на Россию.

«Нужно больше давления на Россию. Давление сработает. Когда они будут терять больше от войны, чем могут потерять в других сценариях. Наши дальнобойные удары, сильные санкции, стоять на поле боя, защищаться, но, безусловно, поддерживать мирные инициативы, потому что это правильно – это сработает», – подчеркнул Зеленский.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира за свою посредническую деятельность в различных международных конфликтах.

В августе Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его «президентом мира».

