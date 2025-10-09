США заново отстроят Газу

США вместе с другими странами примут участие в восстановлении сектора Газа после достижения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, вы увидите, как люди наладят отношения, и увидите, как Газа будет восстанавливаться», — приводит CNN слова главы государства.

Трамп не уточнил, какие именно страны будут участвовать в процессе. По его словам, сектор Газа станет «гораздо более безопасным местом» после урегулирования конфликта.

По информации Reuters, Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по первому этапу плана урегулирования конфликта 9 октября в 13:00 по Баку. После заключения сделки вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.