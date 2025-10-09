USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

США заново отстроят Газу

12:33 960

США вместе с другими странами примут участие в восстановлении сектора Газа после достижения соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я думаю, вы увидите, как люди наладят отношения, и увидите, как Газа будет восстанавливаться», — приводит CNN слова главы государства.

Трамп не уточнил, какие именно страны будут участвовать в процессе. По его словам, сектор Газа станет «гораздо более безопасным местом» после урегулирования конфликта.

По информации Reuters, Израиль и ХАМАС подпишут соглашение по первому этапу плана урегулирования конфликта 9 октября в 13:00 по Баку. После заключения сделки вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Следующий этап плана Дональда Трампа предусматривает создание международной организации для управления анклавом.

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1303
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1053
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1537
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5530
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3089
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1790
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2628
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3035
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12470
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7236
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10876

