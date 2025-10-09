USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина

12:35 1791

В начале сентября на грузино-армянской границе был задержан гражданин Грузии Георгий Кинояни. Россия обвиняет его в участии в боевых действиях на стороне Украины и требует экстрадиции на основании приговора так называемого «суда» сепаратистской «ДНР». После задержания Кинояни был помещен под 40-дневный экстрадиционный арест в Армении.

Армяне не отдали воевавшего за Украину грузина России.

Семья Георгия выражала серьезные опасения за его жизнь и здоровье в случае передачи России.

Как сообщили в офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре, 29-летний Георгий Кинояни был освобожден после 36 дней содержания под стражей. Правозащитники подчеркнули, что его задержание и возможная экстрадиция были незаконными, так как Россия ссылалась на решение нелегитимного «суда» сепаратистской «ДНР», не признанной ни Арменией, ни международным сообществом.

«Эта борьба была непростой. Мы предприняли все возможные меры для защиты прав Георгия, вплоть до подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Сегодня он освобожден благодаря применению принципа необратимости», — заявила адвокат Хельсинкской ассамблеи в Ванадзоре Ани Чатинян, представлявшая интересы Кинояни.

Таким образом, Армения отказалась удовлетворить запрос России об экстрадиции, фактически признав неправомерность обвинений, основанных на решении сепаратистского образования, действующего под контролем Москвы.

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1306
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1055
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1538
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5532
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3091
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1792
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2630
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3037
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12470
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7236
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10877

