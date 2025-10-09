Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина

В начале сентября на грузино-армянской границе был задержан гражданин Грузии Георгий Кинояни. Россия обвиняет его в участии в боевых действиях на стороне Украины и требует экстрадиции на основании приговора так называемого «суда» сепаратистской «ДНР». После задержания Кинояни был помещен под 40-дневный экстрадиционный арест в Армении.

Семья Георгия выражала серьезные опасения за его жизнь и здоровье в случае передачи России.

Как сообщили в офисе Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре, 29-летний Георгий Кинояни был освобожден после 36 дней содержания под стражей. Правозащитники подчеркнули, что его задержание и возможная экстрадиция были незаконными, так как Россия ссылалась на решение нелегитимного «суда» сепаратистской «ДНР», не признанной ни Арменией, ни международным сообществом.

«Эта борьба была непростой. Мы предприняли все возможные меры для защиты прав Георгия, вплоть до подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Сегодня он освобожден благодаря применению принципа необратимости», — заявила адвокат Хельсинкской ассамблеи в Ванадзоре Ани Чатинян, представлявшая интересы Кинояни.

Таким образом, Армения отказалась удовлетворить запрос России об экстрадиции, фактически признав неправомерность обвинений, основанных на решении сепаратистского образования, действующего под контролем Москвы.