Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж

«Десятки солдат Сил безопасности Косово уже прошли обучение по управлению беспилотниками, которые предназначены для нанесения точных ударов как по движущимся, так и по неподвижным целям», - сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Контейнеры с тысячами турецких беспилотников-камикадзе Skydagger накануне прибыли в частично признанное Косово, что стало ранней поставкой в рамках контракта с турецкой оборонной компанией Baykar.

По его словам, контракт был подписан в декабре прошлого года с Baykar, материнской компанией производителя Skydagger. Изначально предполагалось, что беспилотники прибудут в январе следующего года, но вместо этого они были доставлены на три месяца раньше запланированного срока.

Курти охарактеризовал готовые к запуску системы Skydagger как «боевые беспилотники, оснащенные взрывчатыми веществами, предназначенными для нейтрализации вражеских целей», добавив, что их прибытие укрепляет обороноспособность Косово.

«С помощью этого контингента беспилотных летательных аппаратов, а также систем TB2 Bayraktar (компании Baykar) и (американской) Puma мы продолжаем укреплять и модернизировать наши вооруженные силы, используя новые технологии и современную тактику ведения боя», — сказал он.

По словам Курти, беспилотники перевозились на многофункциональных грузовиках Rheinmetall 8x8, приобретенных в прошлом году. Официальные лица не раскрывают общее количество полученных беспилотников или подробности их оперативного использования.