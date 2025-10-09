Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж

Контейнеры с тысячами турецких беспилотников-камикадзе Skydagger накануне прибыли в частично признанное Косово, что стало ранней поставкой в рамках контракта с турецкой оборонной компанией Baykar.
«Десятки солдат Сил безопасности Косово уже прошли обучение по управлению беспилотниками, которые предназначены для нанесения точных ударов как по движущимся, так и по неподвижным целям», - сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.
По его словам, контракт был подписан в декабре прошлого года с Baykar, материнской компанией производителя Skydagger. Изначально предполагалось, что беспилотники прибудут в январе следующего года, но вместо этого они были доставлены на три месяца раньше запланированного срока.
Курти охарактеризовал готовые к запуску системы Skydagger как «боевые беспилотники, оснащенные взрывчатыми веществами, предназначенными для нейтрализации вражеских целей», добавив, что их прибытие укрепляет обороноспособность Косово.
«С помощью этого контингента беспилотных летательных аппаратов, а также систем TB2 Bayraktar (компании Baykar) и (американской) Puma мы продолжаем укреплять и модернизировать наши вооруженные силы, используя новые технологии и современную тактику ведения боя», — сказал он.
По словам Курти, беспилотники перевозились на многофункциональных грузовиках Rheinmetall 8x8, приобретенных в прошлом году. Официальные лица не раскрывают общее количество полученных беспилотников или подробности их оперативного использования.
Президент Сербии Александар Вучич назвал поставку Турцией тысяч беспилотников-камикадзе в Косово «вопиющим нарушением международного права», заявив, что этот шаг Анкары потряс его. «Теперь ясно, что Турция не хочет стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи. Сербия — маленькая страна, но мы поняли послание», — подчеркнул Вучич.
Против этого заявления Вучича решительно выступил лидер Косово Вьоса Османи, заявивший, что «Вучич думает, что может угрожать Турции так же, как он это делает со своими соседями».
Тем временем Министерство обороны Сербии объявило, что генерал Милан Мойсилович провел «срочный» телефонный разговор с командующим KFOR генерал-майором Озканом Улуташем, чтобы обсудить продолжающееся вооружение Косово, включая недавнюю поставку турецких беспилотников Skydagger RTF 15.
В ходе беседы, как сообщают сербские СМИ, Мойсилович «решительно протестовал против продолжающегося вооружения Косово, назвав это грубым нарушением резолюции 1244».
Приводятся также слова Мойсиловича о том, что «подобные действия посылают опасный сигнал, угрожая не только безопасности Косово», «но и безопасности всех Западных Балкан».
Беспилотники Skydagger производятся компанией Skydagger Tactical Drones, дочерней компанией Baykar, и доступны в трех модификациях. Эти квадрокоптеры имеют максимальную дальность полета 10 километров. В зависимости от модели они могут находиться в воздухе от 20 до 36 минут и нести боеголовку массой от 2 до 5 килограммов. Беспилотники Skydagger RTF15, проданные Косово, имеют продолжительность полета 36 минут и боеголовку массой 5 килограммов. Их скорость составляет 130 километров в час.