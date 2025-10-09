USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Зеленский про «энергетический террор» России

12:46 642

Россия наносит удары по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуры на севере Украины и в Полтавской области с целью дестабилизации ситуации и усиления психологического давления на население. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Зеленский пояснил, что Сумская и Черниговская области рассматривались как возможные направления наступления в случае летней атаки российской армии, однако уже тогда стало очевидно, что основной удар противник сосредоточил на Покровском направлении.

«На востоке это давно происходит. Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. Российская задача – делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге», – пояснил украинский лидер.

По его словам, удары по Полтаве направлены на то, чтобы оставить страну без топлива.

«Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива», – указал Зеленский.

Глава государства отметил, что позиция Украины в отношении ударов по российской инфраструктуре остается неизменной. При этом он подчеркнул, что Белгородское направление является одним из наиболее активных рубежей, откуда наносятся удары по украинской территории. Именно поэтому, по его словам, Украина наносит точечные удары по объектам в приграничных районах России, чтобы противник ощутил последствия собственных атак.

«Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов (корректируемые авиационные бомбы)? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области», – отметил Зеленский.

Он добавил, что считает справедливым, если и в Белгородской области будут происходить блэкауты.

Зеленский также подтвердил, что российская армия наносит удары по логистике и железнодорожной инфраструктуре. Он подчеркнул, что «Укрзализныця» должна работать совместно с военными, чтобы защитить станции и ключевые узлы и обеспечить функционирование перевозок в условиях атак.

«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание», – сказал президент.

Президент также затронул ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая вызывает все большую обеспокоенность международного сообщества. По его словам, из-за повреждения линий электропередачи станция длительное время работает на дизельных генераторах.

«Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон – со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, – перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина неоднократно предпринимала попытки восстановить электроснабжение, но ремонтные бригады подвергались обстрелам.

Зеленский также отметил, что Украина продолжит защищать свою энергетику, несмотря на дефицит систем противовоздушной обороны.

«Не хватает только систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение», – сказал он.

Президент подчеркнул, что речь идет не только об увеличении числа перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже демонстрируют эффективность, однако основной вопрос заключается в масштабировании их производства.

Он также указал, что Украине понятны риски, связанные с угрозами энергетической и газовой инфраструктуре.

«У нас есть план А и есть план Б. В плане Б, если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план Б. План А – когда мы больше используем свою добычу», – пояснил президент.

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1312
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1061
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1542
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5536
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3093
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1796
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2633
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3038
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12470
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7239
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879

ЭТО ВАЖНО

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1312
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1061
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1542
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5536
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3093
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1796
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2633
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3038
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12470
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7239
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться