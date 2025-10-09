Зеленский про «энергетический террор» России

Россия наносит удары по объектам энергетики и железнодорожной инфраструктуры на севере Украины и в Полтавской области с целью дестабилизации ситуации и усиления психологического давления на население. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Зеленский пояснил, что Сумская и Черниговская области рассматривались как возможные направления наступления в случае летней атаки российской армии, однако уже тогда стало очевидно, что основной удар противник сосредоточил на Покровском направлении.

«На востоке это давно происходит. Люди остаются без света. Мы ремонтируем, восстанавливаем. Российская задача – делать хаос, психологически давить на людей через удары по энергетике, по железной дороге», – пояснил украинский лидер.

По его словам, удары по Полтаве направлены на то, чтобы оставить страну без топлива.

«Они бьют по нашей энергетике или по центру генерации нашего топлива», – указал Зеленский.

Глава государства отметил, что позиция Украины в отношении ударов по российской инфраструктуре остается неизменной. При этом он подчеркнул, что Белгородское направление является одним из наиболее активных рубежей, откуда наносятся удары по украинской территории. Именно поэтому, по его словам, Украина наносит точечные удары по объектам в приграничных районах России, чтобы противник ощутил последствия собственных атак.

«Откуда летят ракеты на Харьковщину? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов (корректируемые авиационные бомбы)? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области», – отметил Зеленский.

Он добавил, что считает справедливым, если и в Белгородской области будут происходить блэкауты.

Зеленский также подтвердил, что российская армия наносит удары по логистике и железнодорожной инфраструктуре. Он подчеркнул, что «Укрзализныця» должна работать совместно с военными, чтобы защитить станции и ключевые узлы и обеспечить функционирование перевозок в условиях атак.

«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание», – сказал президент.

Президент также затронул ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая вызывает все большую обеспокоенность международного сообщества. По его словам, из-за повреждения линий электропередачи станция длительное время работает на дизельных генераторах.

«Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон – со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, – перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина неоднократно предпринимала попытки восстановить электроснабжение, но ремонтные бригады подвергались обстрелам.

Зеленский также отметил, что Украина продолжит защищать свою энергетику, несмотря на дефицит систем противовоздушной обороны.

«Не хватает только систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение», – сказал он.

Президент подчеркнул, что речь идет не только об увеличении числа перехватчиков, но и о необходимости наращивания систем запуска дронов. По его словам, эти системы уже демонстрируют эффективность, однако основной вопрос заключается в масштабировании их производства.

Он также указал, что Украине понятны риски, связанные с угрозами энергетической и газовой инфраструктуре.

«У нас есть план А и есть план Б. В плане Б, если будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план Б. План А – когда мы больше используем свою добычу», – пояснил президент.