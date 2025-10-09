USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Азербайджан переходит на единый стандарт QR-платежей

12:49 1620

По данным Центрального банка Азербайджанской Республики, в первой половине текущего года ежемесячный оборот по банковским картам достиг 10 млрд манатов.

Об этом сообщил заместитель председателя ЦБАР Вюсал Халилов, выступая на панельной дискуссии «Формирование устойчивой финтех-экосистемы» в рамках Бакинского финтех-форума.

По его словам, этот показатель свидетельствует о переходе страны к безналичным расчетам.

Халилов также отметил рост популярности системы мгновенных платежей: «За последний год нам удалось перевести около 10% объема платежей системы MilliÖn на платформу IPS, и мы ожидаем дальнейшего увеличения этого показателя».

Кроме того, он сообщил, что одним из текущих проектов Центрального банка является стандартизация QR-платежей в Азербайджане: «Обсуждения по этому вопросу уже проведены, и мы уверены, что это станет важным шагом для развития финансового сектора».

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1314
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1062
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1545
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5537
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3093
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1798
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2633
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3039
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12470
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7241
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879

