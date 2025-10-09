Азербайджан переходит на единый стандарт QR-платежей

Об этом сообщил заместитель председателя ЦБАР Вюсал Халилов, выступая на панельной дискуссии «Формирование устойчивой финтех-экосистемы» в рамках Бакинского финтех-форума.

По данным Центрального банка Азербайджанской Республики, в первой половине текущего года ежемесячный оборот по банковским картам достиг 10 млрд манатов.

По его словам, этот показатель свидетельствует о переходе страны к безналичным расчетам.

Халилов также отметил рост популярности системы мгновенных платежей: «За последний год нам удалось перевести около 10% объема платежей системы MilliÖn на платформу IPS, и мы ожидаем дальнейшего увеличения этого показателя».

Кроме того, он сообщил, что одним из текущих проектов Центрального банка является стандартизация QR-платежей в Азербайджане: «Обсуждения по этому вопросу уже проведены, и мы уверены, что это станет важным шагом для развития финансового сектора».