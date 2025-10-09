Украина лишилась более половины добычи газа

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины вывели из строя около 60% мощностей по добыче природного газа в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, наиболее разрушительным для газовых объектов стал массированный обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября. В результате потери более половины добычи топлива Киеву придется закупить около 4,4 млрд кубометров газа на внешних рынках, или почти 20% годового потребления страны, чтобы пройти предстоящую зиму. На это потребуется около $2,2 млрд.

По данным собеседников Bloomberg, Украина уже обратилась к своим западным партнерам с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, а также запросила дополнительные системы противовоздушной обороны.

Также Киев попросил помочь оплатить необходимый импорт газа.

«Россия сделает все, чтобы помешать нам добывать наш газ. Защитить все это будет сложно. Задача состоит в том, чтобы иметь деньги на импорт газа, чтобы у людей был газ», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

С начала 2025 года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 млрд кубометров газа, в том числе 3,67 млрд — с конца прошлого отопительного сезона, отмечает Bloomberg. До этого украинские власти планировали, что всего по итогам года будет импортировано 5,8 млрд кубометров, но после ударов России предупредили партнеров, что эта цифра вырастет. Увеличить импорт придется примерно на 30%, или 1,38 млрд кубометров, заявила ранее министр энергетики страны Светлана Гринчук. По ее словам, Киев на данный момент обсуждает с партнерами финансирование дополнительных поставок топлива.

В государственной компании «Нафтогаз Украины» отказались комментировать ситуацию, но гендиректор Сергей Корецкий сообщил в соцсетях о «продуктивной» встрече с представителями «Большой семерки» (G7) и Международного валютного фонда. «Наши партнеры понимают всю сложность ситуации», — отметил Корецкий.

По словам источников Bloomberg, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская комиссия уже рассматривают возможность предоставления дополнительной помощи энергетическому сектору Украины.