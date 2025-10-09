Армения полна надежд

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) — 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении, — является перспективной инвестиционной инициативой, открывающей широкие возможности для сотрудничества в различных сферах, включая железнодорожную инфраструктуру и энергетику. Об этом глава армянского правительства сказал сегодня в Брюсселе, выступая на международной конференции Global Gateway.

По словам Пашиняна, впервые в современной истории Южный Кавказ готов «раскрыть свой неиспользованный потенциал» и интегрироваться в более широкие, беспрепятственные связи между Европой и Центральной Азией — «как с политической, так и с логистической точек зрения».

«Во время Вашингтонского саммита 8 августа при поддержке президента США Дональда Трампа Армения и Азербайджан, в частности, достигли соглашения об открытии региональных коммуникаций, основанных на принципах территориальной целостности, суверенитета, нерушимости границ, юрисдикции и взаимности. Кроме того, Армения и США совместно с обоюдно определенными третьими сторонами будут реализовывать проект TRIPP, который окажет значительное влияние на развитие транспортных и экономических связей в регионе и за его пределами», — отметил премьер-министр.

Пашинян также подчеркнул готовность Армении стать мостом между Европейским союзом и Центральной Азией.

«Расширение участия ЕС на Южном Кавказе и в Центральной Азии сегодня как никогда актуально. Армения готова объединить эти регионы, укрепляя не только инфраструктурные связи, но и цифровую, энергетическую и нормативно-правовую совместимость, а также обеспечивая институциональную согласованность с Европейским союзом», — заявил глава правительства.