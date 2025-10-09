В России рынок грузоперевозок трещит по швам

На рынке грузоперевозок в России нарастает кризис – из-за роста издержек, высоких лизинговых платежей и снижения спроса только в первом квартале 2025 года ушла каждая пятая компания, а к концу года могут закрыться еще до 15%. Об этом рассказала «Ведомостям» управляющий партнер исследовательского агентства M.A.Research Людмила Симонова.

По данным исследования M.A.Research и логистической компании ПЭК, в первом полугодии 2025 года выручка рынка снизилась на 5% из-за падения ставок на перевозку грузов, несмотря на рост физических объемов на 3,5%. Аналитики ожидают, что по итогам года доходы сектора вырастут лишь незначительно — на 1%, тогда как в 2024 году прирост составил 13%.

Снижение ставок на перевозки тяжеловесных грузов, начавшееся еще в прошлом году, связано с замедлением роста спроса: по данным ATI.SU, к началу 2025 года тарифы по сотне самых востребованных направлений упали в среднем на 8%. По мнению финансового директора ПЭК Романа Ромашевского, на динамику повлияли не только макроэкономические условия, но и сокращение потребительского спроса, застой в строительстве, а также перераспределение грузопотока в пользу кэптивных перевозок, при которых владельцы товаров доставляют их собственными силами. На такой формат сегодня приходится до около трети генеральных грузов.

По прогнозу гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, рост рынка большегрузных перевозок в 2025 году вряд ли превысит 1–1,5% на фоне ослабления потребительского спроса и замедления промышленного производства. Как отмечает заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС в Санкт-Петербурге Александр Дмитриев, на фоне дисбаланса между спросом и предложением рынок в первую очередь покидают небольшие компании, не справляющиеся с ростом издержек — эта тенденция сохранится до выхода отрасли из системного кризиса.