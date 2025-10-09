На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров

Теперь пользователям доступна услуга «Подписание трудового договора». Интеграция реализована в результате сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Министерства труда и социальной защиты населения.

В рамках сервиса напрямую через платформу mygov граждане смогут подписывать направленные работодателем трудовые договоры как при приеме на работу, так и при внесении изменений в уже действующие договоры.

Порядок использования услуги следующий:

1. На портале в категории «Занятость» выбирается услуга «Подписание трудового договора».

2. Если договор, подлежащий подписанию, имеется, он отображается в списке. В противном случае появляется уведомление об отсутствии договора.

3. Пользователь выбирает договор и ознакомляется с представленными данными.

4. После нажатия кнопки «Подписать» документ подтверждается с помощью электронной подписи SİMA İmza.

Кроме того, если у гражданина оформлен новый трудовой договор, он получает уведомление через платформу mygov, из которого может сразу перейти по ссылке и подписать документ. В целом новый сервис позволит ускорить и упростить процесс подписания трудовых договоров между работниками и работодателями.

Следует отметить, что основная цель платформы mygov — предоставлять гражданам необходимые государственные услуги через единую цифровую систему посредством взаимодействия государственных структур.

