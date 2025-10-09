USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров

14:55 725

На платформе mygov запущен новый сервис, упрощающий процесс оформления трудовых отношений. 

Теперь пользователям доступна услуга «Подписание трудового договора». Интеграция реализована в результате сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития и Министерства труда и социальной защиты населения.

В рамках сервиса напрямую через платформу mygov граждане смогут подписывать направленные работодателем трудовые договоры как при приеме на работу, так и при внесении изменений в уже действующие договоры.

Порядок использования услуги следующий:

1. На портале в категории «Занятость» выбирается услуга «Подписание трудового договора».

2. Если договор, подлежащий подписанию, имеется, он отображается в списке. В противном случае появляется уведомление об отсутствии договора.

3. Пользователь выбирает договор и ознакомляется с представленными данными.

4. После нажатия кнопки «Подписать» документ подтверждается с помощью электронной подписи SİMA İmza.

Кроме того, если у гражданина оформлен новый трудовой договор, он получает уведомление через платформу mygov, из которого может сразу перейти по ссылке и подписать документ. В целом новый сервис позволит ускорить и упростить процесс подписания трудовых договоров между работниками и работодателями.

Следует отметить, что основная цель платформы mygov — предоставлять гражданам необходимые государственные услуги через единую цифровую систему посредством взаимодействия государственных структур.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

Следите за последними новостями и обновлениями приложения в социальных сетях:

• LinkedIn

• Facebook

• Instagram

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1547
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 833
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3780
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3056
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 726
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3531
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3642
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2692
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8282
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1167
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1725

ЭТО ВАЖНО

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1547
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 833
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3780
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3056
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 726
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3531
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3642
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2692
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8282
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1167
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1725
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться