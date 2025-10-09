USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Премиальные технологии – Neo QLED 8Kи Neo QLED 4K и искусственный интеллект (AI)

13:42 502

Обновленные телевизоры Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED, OLED превращают просмотр в настоящее удовольствие. Каждая сцена оживает благодаря мощным процессорам NQ8 AI Gen2 и NQ4 AI Gen3, которые делают изображение невероятно четким и реалистичным. AI Upscaling Pro повышает качество контента с 4K до 8K, а AI Gamma Pro автоматически подстраивает гамму под освещение комнаты — даже самые темные и яркие сцены выглядят идеально.

65-дюймовый флагман QN900 Neo QLED 8K поражает утонченным дизайном и премиальными технологиями.

Для тех, кто ищет баланс между качеством и доступной ценой, Samsung Neo QLED 4K предлагает все, что нужно для комфортного просмотра: процессор Q4 AI улучшает цвет и звук в зависимости от контента, 100% Color Volume с Quantum Dot дарит миллиарды ярких цветов, Quantum HDR делает черные глубже, а белые ярче, а Motion Xcelerator 60Hz обеспечивает плавность движения в играх и спортивных трансляциях.

Neo QLED 4K для геймеров выводит погружение на новый уровень: поддержка 4K/120Hz, функции VRR и ALLM гарантируют мгновенную реакцию на каждое действие, где каждая доля секунды решает исход динамичных игр. Антибликовое покрытие, впервые появившееся в модели S95D QD-OLED, теперь используется в других телевизорах линейки, включая QN90F 4K, QN900F 8K и S95F OLED, снижая отражения света и сохраняя качество изображения даже в светлых комнатах.

Испытайте технологии будущего уже сегодня

Телевизоры Samsung 2025 — это не просто телевизоры, это новый уровень домашнего просмотра, где каждая деталь, цвет и движение создают эффект присутствия. Погрузитесь в мир ярких эмоций, игр и фильмов, испытайте технологии будущего уже сегодня.

Телевизоры Samsung можно приобрести в официальных партнерских магазинах в Азербайджане: Kontakt Home, Baku Electronics и İrşad.

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1332
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1076
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1561
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5542
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3095
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1805
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2638
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3042
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12472
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7252
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879

