В ЕС заявили, что Украина сама не справится

Украина не сможет самостоятельно вернуть утерянные территории и нуждается в поддержке Евросоюза, который намерен увеличить помощь Киеву. Об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Die Welt.

«У украинцев есть воля к этому. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», — ответила Каллас.

Так представитель ЕС прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, отметив, что Украина сможет вернуть все утраченные территории лишь при поддержке Евросоюза.

Она отметила, что чем сильнее Украина в военном плане, тем увереннее будет ее позиция за столом переговоров.

В сентябре Трамп заявлял, что при поддержке Евросоюза у Украины есть шанс не только вернуть все утраченные территории, но и, возможно, добиться большего. По его словам, при наличии времени, терпения и финансовой поддержки со стороны Европы и НАТО сохранение исходных границ, с которых началась война, вполне реально.