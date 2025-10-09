Закир Гасанов встретился с Яшаром Гюлером. Что обсудили?

9 октября в рамках официального визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером, сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Анкаре, было отмечено, что братские и стратегические союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной области.

Министры обороны особо подчеркнули, что расширение азербайджано-турецкого военного сотрудничества находится в центре внимания глав двух государств.

Была подчеркнута значимость подобных встреч в контексте укрепления двусторонних связей, выражена уверенность в успешном развитии сложившегося сотрудничества.

На встрече в двустороннем формате стороны провели обмен мнениями по ряду актуальных вопросов, касающихся сотрудничества в военной, военно-технической областях и в сфере военного образования, были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, устойчивого мира и стабильности в регионе, а также другие темы.