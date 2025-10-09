Глава Пентагона нагнал страху на генералов

Внезапные увольнения высокопоставленных военнослужащих в Пентагоне, решения о которых глава ведомства Пит Хегсет принимает без обсуждения, усугубляют «культуру страха» среди сотрудников. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Лучше просто не высовываться и не пытаться делать что-то в интересах организации, потому что все управляется сверху», - сказал неназванный представитель оборонного ведомства. Он добавил, что в Пентагоне появляется «культура страха, существует культура запугивания и возмездия».

На прошлой неделе Хегсет уволил начальника штаба ВМС США Джона Харрисона. По словам источников издания, его отставка состоялась в результате аппаратной борьбы внутри министерства. Нынешние сотрудники переживают, что такое же может случиться с ними в будущем.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Как уточнили собеседники издания, даже ключевые военачальники не знают, «какова причина встречи». Как подчеркивалось в публикации, этот шаг министра «вызвал смятение и тревогу» в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. Как отмечал один из источников, «люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает».

С момента вступления в должность Пит Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в министерстве «царит тотальный хаос», вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями.