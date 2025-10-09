USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Глава Пентагона нагнал страху на генералов

14:32 203

Внезапные увольнения высокопоставленных военнослужащих в Пентагоне, решения о которых глава ведомства Пит Хегсет принимает без обсуждения, усугубляют «культуру страха» среди сотрудников. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Лучше просто не высовываться и не пытаться делать что-то в интересах организации, потому что все управляется сверху», - сказал неназванный представитель оборонного ведомства. Он добавил, что в Пентагоне появляется «культура страха, существует культура запугивания и возмездия».

На прошлой неделе Хегсет уволил начальника штаба ВМС США Джона Харрисона. По словам источников издания, его отставка состоялась в результате аппаратной борьбы внутри министерства. Нынешние сотрудники переживают, что такое же может случиться с ними в будущем.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни американских генералов и адмиралов на встречу на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), запланированную на 30 сентября. Как уточнили собеседники издания, даже ключевые военачальники не знают, «какова причина встречи». Как подчеркивалось в публикации, этот шаг министра «вызвал смятение и тревогу» в свете того, что вашингтонская администрация ранее отправила в отставку ряд ключевых сотрудников Пентагона. Как отмечал один из источников, «люди очень обеспокоены, они совершенно не понимают, что это означает».

С момента вступления в должность Пит Хегсет уже распорядился отправить в отставку нескольких генералов, включая бывшего председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна. Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Эллиот опубликовал 20 апреля статью в газете Politico, в которой утверждал, что в министерстве «царит тотальный хаос», вызванный скандалами с утечкой данных и увольнениями.

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1339
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1084
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1564
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5546
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3099
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1809
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2642
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3043
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12474
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7259
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879

ЭТО ВАЖНО

Армения полна надежд
Армения полна надежд обновлено 14:23
14:23 1339
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
Ильхам Алиев об особо важном пункте Вашингтонской декларации
14:02 1084
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
В России рынок грузоперевозок трещит по швам
13:31 1564
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС
«Великий день»: режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС подробности; обновлено 13:24
13:24 5546
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3099
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
Армяне не отдали России воевавшего за Украину грузина
12:35 1809
Ильхам Алиев в Душанбе
Ильхам Алиев в Душанбе добавлено фото
12:00 2642
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3043
Алиев и Путин готовятся к встрече
Алиев и Путин готовятся к встрече все еще актуально
8 октября 2025, 21:00 12474
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 7259
Как Россия похоронила свою военную элиту
Как Россия похоронила свою военную элиту наш лонгрид; все еще актуально
8 октября 2025, 17:31 10879
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться