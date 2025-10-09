Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана запустили социальный проект об этике поведения на дороге «Уступая, побеждай»

Yango Azerbaijan, часть глобальной технологической компании Yango Group, совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана представила инициативу «Уступая, побеждай» — проект об этике поведения на дороге, который переносит ключевые принципы дзюдо в повседневное вождение. Главным лицом проекта стал олимпийский чемпион и чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров. В рамках коллаборации Yango Azerbaijan выпустил диджитал-проект с практическими советами и наглядными примерами того, как баланс, уважение и самоконтроль помогают безопасно и спокойно действовать за рулем. Проект доступен на специальном сайте: https://yango.com/ru_az/lp/judo/

Идея совместной инициативы проста: в дзюдо важно сохранять спокойствие, чувствовать пространство и отвечать на ситуацию, а не реагировать импульсивно. На дороге те же правила. Не реагировать на агрессию, оставаться собранным, внимательным и уважительным к другим участникам движения. «Ценности дзюдо выходят далеко за пределы татами. Наш совместный проект посвящен дисциплине и самоконтролю — качествам, которые напрямую повышают безопасность на дороге. Все начинается с уважения к себе, к правилам и к другим участникам движения. За счет совместной инициативы с профессиональными спортсменами мы стремимся снизить уровень конфликтов, помочь водителям действовать осознанно и уверенно, а пассажирам — чувствовать себя спокойнее. Мы переводим принципы дзюдо в понятные дорожные практики и шаги. Для нас это больше, чем кампания, это вклад в культуру городской мобильности и качества жизни в Баку и по всей стране», — рассказал Мушвиг Гасанов, руководитель Yango Azerbaijan.

В диджитал-проекте «Уступая, побеждай» пользователи узнают, как ключевые ценности дзюдо — уважение, вежливость, мужество и самоконтроль — помогают строить гармоничные взаимоотношения на дороге: например, благодарить и извиняться с помощью аварийной сигнализации, вежливо передавать сигналы друг другу, уступать дорогу спецтранспорту, а также сохранять спокойствие в конфликтных ситуациях и при необходимости обращаться за поддержкой через Центр безопасности Yango. Лучшие водители-партнеры сервиса в Баку получат специальные стикеры на автомобили, чтобы продемонстрировать приверженность главным принципам инициативы. Ранее Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Ключевыми направлениями сотрудничества стали развитие интереса к спорту, а также улучшение мобильности и комфортности городской среды. Как присоединиться к проекту Изучайте материалы проекта «Уступая, побеждай» в цифровых каналах Yango Azerbaijan.

Поделитесь примерами вежливого и безопасного поведения на дороге и поддерживайте культуру уважения за рулем.