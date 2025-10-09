USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония

14:43 1728

В Армении по запросу России задержали художницу и активистку Лилию Манюхину, дело против которой возбудили после расклейки антивоенных листовок в Москве. После освобождения из СИЗО она уехала из России. Это первое известное дело, когда власти Армении производят арест по политически мотивированному делу по запросу России.

По данным Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, Манюхину задержали еще 30 августа. Однако до сегодняшнего дня эта информация не распространялась публично. Первоначально Манюхину отправили в СИЗО на 40 дней, затем арест продлили еще на два месяца. По словам адвоката женщины Рубена Ерицяна, задержание произошло в рамках Кишиневской конвенции и соглашения СНГ о взаимной правовой помощи.

Правозащитник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности подтвердил The Insider, что Манюхину задержали в августе и сейчас она содержится в СИЗО. Он уточнил, что ее задержали при попытке выезда на машине в Грузию.

Дело против Лилии Манюхиной и ее друзей Кирилла Тимофеева и Анастасии Поляковой возбудили после того, как в апреле 2022 года у них произошел конфликт с незнакомым мужчиной во время расклейки антивоенных листовок. Мужчина был настроен агрессивно и ударил Манюхину. В ходе возникшей потасовки напавший потянулся к пистолету, который был у него при себе, активисты отобрали у него оружие, которое впоследствии выкинули. Из-за этого эпизода против Манюхиной, Тимофеева и Поляковой возбудили дело о «грабеже» и отправили в СИЗО.

В 2023 году активистов приговорили к сроку от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 5 месяцев лишения свободы, но заменили наказание на принудительные работы. Манюхина и Тимофеев, отбыв срок, уехали из России при содействии правозащитной организации «Вывожук».

Однако позже приговор отменили, обвинение переквалифицировали на «хищение оружия». 25 октября 2024 года Анастасию Полякову приговорили к 6 годам колонии общего режима. Позже Московский городской суд в апелляции заменил наказание на 5 лет лишения свободы условно.

В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1729

