Турецкие депутаты, задержанные Израилем, возвращаются домой через Азербайджан

14:43 1015

Трое турецких депутатов, находившихся на судах «Флотилии свободы» и задержанных Израилем, направились в Азербайджан, откуда отправятся в Турцию.

Об этом сообщил представитель МИД Турции Онджул Кечели в соцсети X.

«Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы остальные наши граждане смогли вернуться в страну завтра специальным рейсом. В случае успешной организации перелета планируется эвакуировать тем же рейсом и граждан третьих стран», — отметил он.

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1556
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 833
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3783
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3064
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 728
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3642
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2699
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8286
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1169
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1730

