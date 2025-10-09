Турецкие депутаты, задержанные Израилем, возвращаются домой через Азербайджан

Трое турецких депутатов, находившихся на судах «Флотилии свободы» и задержанных Израилем, направились в Азербайджан, откуда отправятся в Турцию.
Об этом сообщил представитель МИД Турции Онджул Кечели в соцсети X.
«Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы остальные наши граждане смогли вернуться в страну завтра специальным рейсом. В случае успешной организации перелета планируется эвакуировать тем же рейсом и граждан третьих стран», — отметил он.
