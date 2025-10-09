В России пытаются принизить «Томагавки»

USD 1.7000
Россия готова к любому сценарию в случае поставок США крылатых ракет «Томагавк» Украине и будет реагировать на такие действия жестко, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и будем адекватно и жестко реагировать», – отметил Чижов в беседе с журналистами в Стамбуле, где участвовал в Глобальной парламентской конференции по вопросам борьбы с терроризмом.

По его словам, «объективно говоря, «Томагавк» – это оружие вчерашнего дня». «Оно использовалось с большой эффективностью в ходе войны в Ираке, в Афганистане. Есть множество модификаций ракет «Томагавк», от которых зависит дальность полета. Специалисты говорят, что без непосредственного участия американцев, причем военнослужащих, пользоваться «Томагавками» невозможно», – отметил член Совфеда РФ.

По его словам, полетные параметры ракет «Томагавк» требуют постоянного обновления с учетом изменений на местности, по которой планируется их применение.

«Это возможно только с помощью данных спутниковой разведки, которая у Украины отсутствует, но она имеется у США. Это первое. Второе – сам полет ракеты контролируется, что тоже требует непосредственного участия специалистов», – подчеркнул Чижов.

Сенатор отметил, что Россия будет внимательно следить за действиями США, подчеркнув, что американской администрации хорошо известно, насколько жесткой, адекватной и соразмерной может быть реакция Москвы.

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1560
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 833
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3785
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3067
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 729
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3643
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2701
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8287
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1171
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1733
