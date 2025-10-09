Фон дер Ляйен остается

Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых содержалась критика ее стиля руководства и ряда принятых решений, а также призывы к отставке. Об этом сообщает ТАСС.

Для одобрения резолюций требовалось участие большинства депутатов Европарламента и не менее двух третей голосов «за» от числа принявших участие в голосовании. Всего в процедуре приняли участие 594 парламентария.

Первая резолюция, представленная правыми силами, утверждала, что Евросоюз сегодня «слабее, чем когда-либо» из-за неспособности председателя Еврокомиссии эффективно решать ключевые вопросы в экономике, безопасности и других сферах. Ее авторы также критиковали фон дер Ляйен за недостаток прозрачности и подотчетности, обвиняя в угрозах свободе слова и превышении полномочий, особенно при заключении торговых соглашений с МЕРКОСУР и США. За эту резолюцию проголосовали 179 депутатов, против выступили 378, воздержались 37.

Вторая резолюция, подготовленная представителями левых партий, содержала более развернутую критику действий Еврокомиссии и ее председателя. Фон дер Ляйен обвиняли в заключении соглашений без необходимых полномочий, при этом такие сделки, по мнению оппонентов, были неравноценными и наносили ущерб гражданам ЕС. Левые также осуждали бездействие комиссии в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа и требовали немедленного расторжения соглашения об ассоциации между Брюсселем и Тель-Авивом. За резолюцию проголосовали 133 депутата, против — 383, воздержались 78.

В свою очередь фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европарламента за провал обоих вотумов недоверия против нее и Еврокомиссии.

«Я высоко оцениваю сильную поддержку, которую получила сегодня», — написала она в соцсети X.

При этом она пообещала, что Еврокомиссия продолжит работать вместе с парламентариями «в интересах европейских граждан».

Напомним, предыдущий вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали 175 из 720 депутатов.