Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Фон дер Ляйен остается

15:06 693

Европарламент отклонил обе резолюции о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в которых содержалась критика ее стиля руководства и ряда принятых решений, а также призывы к отставке. Об этом сообщает ТАСС.

Для одобрения резолюций требовалось участие большинства депутатов Европарламента и не менее двух третей голосов «за» от числа принявших участие в голосовании. Всего в процедуре приняли участие 594 парламентария.

Первая резолюция, представленная правыми силами, утверждала, что Евросоюз сегодня «слабее, чем когда-либо» из-за неспособности председателя Еврокомиссии эффективно решать ключевые вопросы в экономике, безопасности и других сферах. Ее авторы также критиковали фон дер Ляйен за недостаток прозрачности и подотчетности, обвиняя в угрозах свободе слова и превышении полномочий, особенно при заключении торговых соглашений с МЕРКОСУР и США. За эту резолюцию проголосовали 179 депутатов, против выступили 378, воздержались 37.

Вторая резолюция, подготовленная представителями левых партий, содержала более развернутую критику действий Еврокомиссии и ее председателя. Фон дер Ляйен обвиняли в заключении соглашений без необходимых полномочий, при этом такие сделки, по мнению оппонентов, были неравноценными и наносили ущерб гражданам ЕС. Левые также осуждали бездействие комиссии в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа и требовали немедленного расторжения соглашения об ассоциации между Брюсселем и Тель-Авивом. За резолюцию проголосовали 133 депутата, против — 383, воздержались 78.

В свою очередь фон дер Ляйен поблагодарила депутатов Европарламента за провал обоих вотумов недоверия против нее и Еврокомиссии.

«Я высоко оцениваю сильную поддержку, которую получила сегодня», — написала она в соцсети X.

При этом она пообещала, что Еврокомиссия продолжит работать вместе с парламентариями «в интересах европейских граждан».

Напомним, предыдущий вотум недоверия главе ЕК выносился на голосование Европарламента 10 июля, тогда его поддержали 175 из 720 депутатов.

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1563
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 834
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3787
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3068
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 730
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3645
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2703
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8287
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1171
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1736

