Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая

Индия ведет переговоры о закупке пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400. Стороны стремятся заключить сделку до визита президента России Владимира Путина в Индию, запланированного на 5 декабря 2025 года. Исторически Индия была магнитом для мира — ее пряности, ткани и драгоценности веками плыли по морским путям, порождая зависть ближних и дальних соседей. Но у этой «мягкой силы» была и обратная сторона: страна, слишком щедро раздающая свои богатства, рисковала сама стать богатством для других. Эта глубинная травма колониального периода породила главный инстинкт современной индийской государственности — стратегическую автономию.

«Make in India» — это не просто лозунг правительственной программы, напечатанный на плакатах. Это — мантра национального возрождения, уходящая корнями в философию самодостаточности. Индия всегда шла своим путем, избегая чужих орбит. В разгар холодной войны она основала Движение неприсоединения, отказавшись быть сателлитом кого бы то ни было. Сегодня этот инстинкт нашел свое выражение не в тюках с перцем, а в контракте на пять российских систем ПВО С-400. И ключевым условием стала не цена, а три маленьких слова: «Make in India» — кодовый шифр к пониманию современной индийской политики. Покупка российских С-400 с требованием производить часть из них на своей земле — это и есть современное воплощение древней мантры. Это не просто закупка вооружений, а обретение технологической «дхармы» — пути к собственной силе. Сделка по закупке пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400 — это не просто пополнение арсенала, а осознанная стратегия. Согласно информации, сделка будет вестись по модели «3+2»: три комплекса будут поставлены готовыми из России, а два будут произведены на территории Индии. Это и есть квинтэссенция «Make in India» — стратегия, где иностранная технология становится кирпичиком в здании укрепления национального суверенитета и безопасности страны с опорой на собственные силы.

«Make in India»: мантра возрождения Нарендры Моди И здесь стоит подробнее разобрать, что же представляет собой программа «Make in India» и каковы ее реальные, а не декларируемые итоги. Зародившись в 2014 году как ответ на уничижительный статус Индии как одной из «хрупкой пятерки» экономик с минимальным за десятилетие ростом, инициатива действительно стала мантрой правительства Нарендры Моди. Однако ее главным двигателем был не столько трезвый экономический расчет, сколько политика возрождающегося национализма, сделавшая ставку на преодоление колониального прошлого через риторику самодостаточности. Заявленные цели были более чем амбициозны: рост производственного сектора на 12–14% в год, создание 100 миллионов рабочих мест к 2022 году и увеличение доли производства в ВВП до 25%. Реальность же оказалась упрямее лозунгов. На деле программа не достигла своих ключевых целевых показателей. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП не только не выросла до запланированных 25%, но и фактически сократилась — с 16.7% в 2013–2014 финансовом году до 15.9% в 2023–2024 гг. Создание рабочих мест также шло ни шатко ни валко, и ожидания массового трудоустройства не оправдались. Сами же индийские эксперты указывают на фундаментальные причины этой «квалифицированной неудачи». Генеральный план столкнулся с неподъемными структурными барьерами: сложные правила приобретения земли, архаичное трудовое законодательство и запутанная налоговая система, которые не были решительно реформированы. Одновременно страна столкнулась с «колоссальным дефицитом навыков» — несмотря на миллионы выпускников инженерных специальностей, бизнес столкнулся с острой нехваткой квалифицированных технических кадров, готовых к работе на современных производствах.

Почему мантра Моди работает только в оборонке Парадоксальным образом щедрые государственные субсидии и производственные стимулы (PLI), призванные привлечь гигантов вроде Apple и Micron, сами стали объектом критики. Так, экс-глава Резервного банка Индии Рагхурам Раджан отмечал, что объем государственной поддержки для завода Micron эквивалентен трети всего годового бюджета страны на высшее образование, при этом создавая лишь 5000 рабочих мест, что составляет около 400 000 долларов на одно рабочее место. Единственным ярким пятном на этом фоне действительно стал оборонно-промышленный сектор. И причина этого успеха не в абстрактном «национализме», а в конкретных протекционистских мерах. Правительство реализовало политику «позитивной индуизации», выпуская списки тысяч видов вооружений и систем, которые запрещено импортировать и которые должны производиться внутри страны. Это создало для местной промышленности, как государственной, так и частной, гарантированный рынок сбыта, причем не зависящий от качества производимых вооружений. Именно благодаря таким адресным мерам, а не общей либерализации оборонные экспортные поставки Индии и смогли вырасти. Этот контраст между блестящими успехами в обороне и скромными результатами в гражданских отраслях как раз и демонстрирует ограниченность подхода «Make in India»: программа работает только в условиях жесткого госзаказа и протекционизма, но не может создать ту самую открытую и конкурентную экосистему, которая бы сделала Индию глобальным производственным хабом.

Геополитический трагифарс: как Вашингтон и Пекин реагируют на сделку Что ж, но в нашем специфическом случае, пахнущем порохом и геополитикой, обычная драма обретает вкус настоящего трагифарса. И первый акт этого представления, разумеется, играет Вашингтон. Питер Наварро, этот верный оруженосец ушедшего в тень сюзерена, с неподражаемым пафосом вещает на весь мир, будто Индия — не великая цивилизация, а некая «прачечная грязных денег Путина», а война в Украине — и вовсе личная «война Моди». В зашторенных кабинетах Нью-Дели эти слова, конечно, не вызвали ничего, кроме холодной ярости, приправленной брезгливым недоумением. Так говорят не с равным партнером, а с провинившимся вассалом. А ведь тень закона CAATSA, этого американского универсального меча для вассалов, заподозренных в нелояльности, уже нависала над Дели еще в 2021 году. Тогда Индия отделалась, если пользоваться жаргоном, «легким испугом». И все потому, что администрация Байдена, словно с писаной торбой, носилась тогда с идеей затянуть строптивого индийского слоненка в свой антикитайский альянс. Увы, из этой затеи ровным счетом ничего не вышло. Моди, этот удав Каа от большой политики, с присущей ему гибкостью и невозмутимостью, просто выскользнул из готовых сомкнуться американских объятий, оставив заокеанских стратегов с их несбыточными планами.

Но времена меняются. И если Байден играл в дипломатические шахматы, просчитывая ходы на годы вперед, то сегодня ветер с Атлантики вновь пахнет иначе. Трамп — это стихия, это ураган непредсказуемости. Дипломатические игры вдолгую, тонкие многоходовки — это не про него. И потому в залах МИД Индии сегодня, должно быть, царит тревожная, щемящая тишина, в которой ясно слышен скрежет точильного камня: на этот раз все может обернуться для Нью-Дели не испугом, а настоящей, болезненной и дорогостоящей геополитической головной болью. Что до Пекина… А что до Пекина? Китай и в этой истории верен себе, как отлитый из бронзы иероглиф «безмятежности». Сдержанность, еще раз сдержанность и никаких резких телодвижений. Для прагматичных мандаринов из Запретного города укрепление российско-индийского военного альянса — это не трагедия, а всего лишь один из элементов гигантской партии в го, которую они ведут на карте мира. Пока Вашингтон и Нью-Дели обмениваются колкостями и угрозами, Пекин, укрывшись за Великой Стеной своей стратегической выдержки, с тихой улыбкой наблюдает, как его главный соперник добровольно толкает в его объятия третьего игрока, который теперь будет искать точку опоры не на Западе, а на Востоке. В грандиозной пьесе по формированию мира, свободного от диктата Вашингтона, Китай просто занимает свою выжидательную позицию, зная, что ветер истории дует теперь в его паруса.