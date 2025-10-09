Зеленский предупредил Москву

Белгородскую и Курскую области, откуда российские войска регулярно выпускают ракеты и дроны по Украине, ждут масштабные блэкауты в случае продолжения российских ударов по украинским энергообъектам. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, — это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и т. д. Они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Может, им там в Белгороде достаточно комфортно, если они так делают. Мы им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты — мы будем делать то же самое», — подчеркнул глава украинского государства. Он добавил, что Россия «должна ощущать цену войны», но отметил, что гражданское население не является мишенью для ударов ВСУ.

«Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской, Курской области — расстояние такое, что это дает нам возможность применять различные виды [вооружений]. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда необходимо в соответствии с задачей», — сказал Зеленский.

Украинский президент уже заявлял в конце сентября, что Россия может остаться без энергетики в случае ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины: «Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России».