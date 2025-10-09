USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Зеленский предупредил Москву

15:09 1708

Белгородскую и Курскую области, откуда российские войска регулярно выпускают ракеты и дроны по Украине, ждут масштабные блэкауты в случае продолжения российских ударов по украинским энергообъектам. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, — это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и т. д. Они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Может, им там в Белгороде достаточно комфортно, если они так делают. Мы им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты — мы будем делать то же самое», — подчеркнул глава украинского государства. Он добавил, что Россия «должна ощущать цену войны», но отметил, что гражданское население не является мишенью для ударов ВСУ.

«Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской, Курской области — расстояние такое, что это дает нам возможность применять различные виды [вооружений]. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда необходимо в соответствии с задачей», — сказал Зеленский.

Украинский президент уже заявлял в конце сентября, что Россия может остаться без энергетики в случае ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины: «Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России».

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1568
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 837
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3787
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3071
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 730
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3646
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2708
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8287
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1171
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1737

ЭТО ВАЖНО

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1568
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 837
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3787
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3071
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 730
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3646
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2708
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8287
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1171
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1737
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться