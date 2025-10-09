USD 1.7000
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

В 2024 году Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган за «насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и обнажает хрупкость человеческой жизни».

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Уже объявлены лауреаты премии в области физиологии и медицины, физики и химии. Первую премию получили ученые Мэри Э.Брункоу (США), Фред Рамсделл (США) и Шимон Сакагучи (Япония) за открытия в сфере иммунной толерантности. Вторую — американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Третью — ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М.Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». 10 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира.

Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).

