Известному адвокату приостановили лицензию

На полгода приостановлена лицензия известного адвоката Забиля Гахраманова. Как сообщает haqqin.az, решение об этом принял президиум Коллегии адвокатов.
Отметим, что проживающий в Гяндже адвокат получил известность как защитник Илькина Сулейманова, обвиненного в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузе. З.Гахраманов также оказался в центре внимания в связи с тем, что добился оправдания для лица, приговоренного к 11 годам лишения свободы по обвинению в убийстве. Подзащитный Гахраманова был освобожден, отсидев 4 года.
Еще одним адвокатом, чья деятельность была приостановлена, является Рамиль Рустамов.