Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана

Чехия начнет закупать автомобили «Нива», производимые в Азербайджане, в рамках программы «Автоваза».

Как передает портал iDnes.cz, этот шаг станет частью инициативы по обновлению парка внедорожников для ряда государственных и частных структур.

По данным издания, азербайджанские сборочные мощности, работающие по лицензии российского автопроизводителя, обеспечат поставку автомобилей, адаптированных под европейские стандарты безопасности и экологичности.

Отмечается, что помимо своих технических характеристик и надежности, «Нива» пользуется в Чехии особой популярностью — автомобиль приобрел культовый статус после того, как сыграл заметную роль в сюжете знаменитого чехословацкого сериала «Гости».

