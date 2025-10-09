USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Вучич запросил помощи у России

16:25 408

Введение США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для нашей страны, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Сегодня в шесть часов утра США ввели санкции, то есть санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» вступили в силу. Это плохая новость для нашей страны, хотя и ожидаемая», — отметил Вучич в обращении к нации.

В связи с этим он призвал российских партнеров еще раз взвесить последствия для Сербии и попытаться вместе найти решение.

«Я прекрасно знаю, что русские не виноваты в санкциях, но как президент республики я не имею права допустить, чтобы мой народ и дальше страдал безвинно, и я этого не допущу», — подчеркнул сербский лидер.

В свою очередь оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF (Jadranski naftovod) приостановил сотрудничество с NIS из-за американских санкций.

Компания объяснила это тем, что «Нефтяная индустрия Сербии» не получила лицензию Минфина США, необходимую для выполнения контракта с JANAF на транспортировку сырой нефти. По этой причине с 8 октября реализация договора стала невозможной.

Компания NIS сообщила о начале действия санкций США, введенных в ее отношении в январе текущего года. Мажоритарным акционером «Нефтяной индустрии Сербии» является «Газпром нефть», владеющий 44,85% акций, еще 11,3% принадлежит российскому «Газпрому», а доля Сербии составляет 22,87%. Введение санкций против компании неоднократно откладывалось.

Ранее Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS и предупреждал о возможном присоединении Евросоюза к санкциям в будущем.

Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 1582
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 841
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 3791
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 3079
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 734
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3532
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 3649
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 2716
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8289
В России пытаются принизить «Томагавки»
В России пытаются принизить «Томагавки»
14:52 1174
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
В Армении задержана российская активистка: ей грозит колония
14:43 1743

