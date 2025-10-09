Вучич запросил помощи у России

Введение США санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») приведет к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям для нашей страны, заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Сегодня в шесть часов утра США ввели санкции, то есть санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» вступили в силу. Это плохая новость для нашей страны, хотя и ожидаемая», — отметил Вучич в обращении к нации.

В связи с этим он призвал российских партнеров еще раз взвесить последствия для Сербии и попытаться вместе найти решение.

«Я прекрасно знаю, что русские не виноваты в санкциях, но как президент республики я не имею права допустить, чтобы мой народ и дальше страдал безвинно, и я этого не допущу», — подчеркнул сербский лидер.

В свою очередь оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF (Jadranski naftovod) приостановил сотрудничество с NIS из-за американских санкций.

Компания объяснила это тем, что «Нефтяная индустрия Сербии» не получила лицензию Минфина США, необходимую для выполнения контракта с JANAF на транспортировку сырой нефти. По этой причине с 8 октября реализация договора стала невозможной.

Компания NIS сообщила о начале действия санкций США, введенных в ее отношении в январе текущего года. Мажоритарным акционером «Нефтяной индустрии Сербии» является «Газпром нефть», владеющий 44,85% акций, еще 11,3% принадлежит российскому «Газпрому», а доля Сербии составляет 22,87%. Введение санкций против компании неоднократно откладывалось.

Ранее Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS и предупреждал о возможном присоединении Евросоюза к санкциям в будущем.