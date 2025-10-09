В Азербайджане запущено первое мобильное приложение для изучения жестового языка

USD 1.7000
При поддержке выгодного мобильного оператора Nar в Азербайджане впервые запущено мобильное приложение JestPlus для изучения жестового языка. Этот важный социальный проект реализован при совместной поддержке Nar Университета ADA и Фонда Университета ADA, компании bp и ее партнеров. Разработку контента и методологию обучения осуществил Общественный союз «Поддержка глухих». Цель проекта - расширить возможности общения для людей с нарушениями слуха и речи, способствовать инклюзивности и сделать изучение жестового языка доступным для всех.

Приложение JestPlus предназначено для системного изучения жестового языка и выходит за рамки обычного словаря, предлагая пользователям интерактивные уроки, тесты и практические задания. В приложении размещено 789 видеороликов, 358 слов жестового языка, 27 иллюстраций и 32 дактилические анимации, которые делают процесс обучения более эффективным и увлекательным. Эти материалы помогают пользователям улучшить знания и навыки общения на жестовом языке. Приложение JestPlus в ближайшее время станет доступным для всех, кто хочет изучать азербайджанский жестовый язык.

Директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хекума Керимова отметила: «Расширение доступа людей с нарушениями слуха и речи к информации и образованию - одно из ключевых направлений КСО-стратегии Nar. Поддерживая разработку этого мобильного приложения, мы способствуем построению инклюзивного общества и популяризации жестового языка в стране».

Следует отметить, что ранее Nar создал первый в Азербайджане единый портал жестового языка www.jestdili.az, тем самым внеся вклад в развитие инклюзивного общества. Мобильный оператор продолжает эту миссию, поддерживая создание приложения жестового языка и реализуя долгосрочные социальные проекты, направленные на развитие знаний и навыков людей с нарушениями слуха и речи. Подробнее о социальных проектах Nar можно узнать здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

