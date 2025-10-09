Бои в Алеппо: курды против сирийских военных

Столкновения между возглавляемыми курдами так называемыми «сирийскими демократическими силами («СДС») и правительственными войсками Сирии произошли в провинции Алеппо, в результате один человек погиб, говорится в коммюнике Министерства обороны Сирии.

«Силы СДС атаковали позиции Сирийской арабской армии близ плотины Тишрин к востоку от Алеппо, в результате чего один солдат погиб, несколько других получили ранения», - говорится в сообщении.

«СДС» подтвердили перестрелку, однако обвинили в ее начале «связанные с Дамаском группы».

Напряженность между курдами и государственными вооруженными формированиями усилилась в последние недели, несмотря на заключенное соглашение о прекращении огня.