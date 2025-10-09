USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Бои в Алеппо: курды против сирийских военных

16:32 801

Столкновения между возглавляемыми курдами так называемыми «сирийскими демократическими силами («СДС») и правительственными войсками Сирии произошли в провинции Алеппо, в результате один человек погиб, говорится в коммюнике Министерства обороны Сирии.

«Силы СДС атаковали позиции Сирийской арабской армии близ плотины Тишрин к востоку от Алеппо, в результате чего один солдат погиб, несколько других получили ранения», - говорится в сообщении.

«СДС» подтвердили перестрелку, однако обвинили в ее начале «связанные с Дамаском группы».

Напряженность между курдами и государственными вооруженными формированиями усилилась в последние недели, несмотря на заключенное соглашение о прекращении огня.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6706
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1459
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3563
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4256
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4402
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1086
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3826
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4228
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4436
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8883

